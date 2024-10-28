В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по Киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV