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Кубок Украины
28 октября 2024, 10:37 | Обновлено 28 октября 2024, 11:13
353
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 

Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву

28 октября 2024, 10:37 | Обновлено 28 октября 2024, 11:13
353
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
ФК Шахтер

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по Киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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