Кубок Украины28 октября 2024, 10:37 | Обновлено 28 октября 2024, 11:13
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря
Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву
28 октября 2024, 10:37 | Обновлено 28 октября 2024, 11:13
353
0
В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по Киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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