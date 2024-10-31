Дали бой третьим сеяным. Колб завершили выступления на турнире в Гонконге

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гонконге.

Во 2-м раунде парного разряда украинки в двух сетах уступили тандему Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония) за 1 час и 27 минут.

WTA 250 Гонконг. Пары. Хард. 1/4 финала

Надежда Колб (Украина) / Марина Колб (Украина) – Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония) [3] – 6:7 (4:7), 2:6

Это была первая встреча тандемов. В первом сете сестры Колб трижды вели с брейком и даже подавали на партию при 5:3, но не сумели этого сделать, проиграв на тай-брейке.

Для Марины и Надежды это было дебютное выступление на турнирах категории WTA 250. В 1/8 финала украинки одолели пару Аои Ито (Япония) / Кикока Окамура (Япония) 6:2, 2:6, [10:6].

В полуфинале Эйкери и Ниномия поборются либо против дуэта Маргарита Бетова / Татьяна Прозорова, либо против пары Михаликова / Николлс.