Сестры Колб в Гонконге вышли в 1/4 финала, впервые выиграв на 250-тысячнике
Марина и Надежда переиграли японский тандем Аои Ито / Киока Окамура на супертай-брейке
Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб пробились в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гонконге.
В 1-м раунде парного разряда украинки в двух сетах переиграли японский тандем Аои Ито / Кикока Окамура в трех сетах за 1 час и 19 минут.
WTA 250 Гонконг. Пары. Хард. 1/8 финала
Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Аои Ито (Япония) / Кикока Окамура (Япония) – 6:2, 2:6, [10:6]
Это была первая встреча тандемов.
Сестры Колб впервые сыграли на соревнованиях такого уровня, добыв дебютную победу на 250-тысячниках.
В четвертьфинале украинки сыграют против третьего сеяного дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Макото Ниномия (Япония).
Марина и Надежда стали четвертой парой сестер из Украины, сыгравшей вместе на уровне WTA-тура, после Алены и Екатерины Бондаренко, Людмилы и Надежды Киченок, и Даяны и Иванны Ястремских.
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