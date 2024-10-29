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29 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 00:45
1775
2

ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024

Про это говорят все...

29 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 00:45
1775
2
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор опубликовал в социальных сетях фотографию полного состава «Реала» через несколько часов после бойкота «Золотого мяча».

Будь то акт неповиновения или демонстрация единства, мадридский нападающий и его одноклубники улыбаются, позируя для официальной фотографии на своем родном стадионе «Сантьяго Бернабеу», которую Вини опубликовал на своей странице в Instagram.

Бразилец подписал пост достаточно символично: «🤍 Вместе 🤍».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Одноклубники поддержали Винисиуса: Мбаппе поставил три белых сердечка, а Беллингем написал «siempre 🤍», что переводится как «всегда 🤍».

Известный журналист Фабрицио Романо отреагировал на этот пост аплодисментами.

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Винисиус Жуниор фото lifestyle Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 2
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Gargantua81
это дефолт прежде всего для организаторов этого рейтинга.
хотя звоночки были уже ранее
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