ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Про это говорят все...
Винисиус Жуниор опубликовал в социальных сетях фотографию полного состава «Реала» через несколько часов после бойкота «Золотого мяча».
Будь то акт неповиновения или демонстрация единства, мадридский нападающий и его одноклубники улыбаются, позируя для официальной фотографии на своем родном стадионе «Сантьяго Бернабеу», которую Вини опубликовал на своей странице в Instagram.
Бразилец подписал пост достаточно символично: «🤍 Вместе 🤍».
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Одноклубники поддержали Винисиуса: Мбаппе поставил три белых сердечка, а Беллингем написал «siempre 🤍», что переводится как «всегда 🤍».
Известный журналист Фабрицио Романо отреагировал на этот пост аплодисментами.
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