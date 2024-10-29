Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Испания
29 октября 2024, 16:28 |
2092
5

Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес

Не посещать церемонию награждения – инициатива Карло Анчелотти

29 октября 2024, 16:28 |
2092
5
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

На церемонии награждения не присутствовал ни один представитель мадридского «Реала». Все игроки, тренеры и менеджеры королевского клуба приняли решение бойкотировать мероприятие, так как считали несправедливым тот факт, что главный приз выиграет не бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

Как стало известно позже, инициатором такого решения стал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Его целью в этой ситуации было позаботиться об эмоциональном состоянии звездного футболиста и команды в целом.

По теме:
В Испании определили лучшего тренера месяца. Интриги не было?
ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри
Родри – первый обладатель ЗМ из английского клуба со времен Роналду
Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Карло Анчелотти
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч-2024: очищение
Футбол | 29 октября 2024, 11:36 19
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение

Валерий Василенко – о справедливости, которая редко, но торжествует в футболе

Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Бокс | 29 октября 2024, 08:32 0
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику

Энди Ли высказался о Тайсоне

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Футбол | 28.10.2024, 23:55
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Футбол | 28.10.2024, 18:31
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Реал возмущен, что Винисиус не получит Золотой мяч. «Награды больше нет»
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 29.10.2024, 16:00
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Рух – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
бред
там же нет клубных квот
решение политическое
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
valerafan1
Реал не вміє програвати. Немає сумнівів що клуб працює і з арбітрами на євроарені.
Ответить
-1
zhyr
сподіваюсь франсфутбол в наступному році проігнорує реал і його гравців))
Ответить
-1
VovanSidorovi4
Перес начал выкручиваться
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
28.10.2024, 10:54 11
Футбол
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 10
Футбол
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
Карлос Алькарас выразил своё мнение о вручении Золотого мяча Родри
28.10.2024, 19:13
Теннис
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 368
Футбол
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
27.10.2024, 23:40 10
Футбол
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
29.10.2024, 06:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем