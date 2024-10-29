Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес

Вечером 28 октября 2024 года состоялась церемония награждения «Золотого мяча». Главную индивидуальную награду в этом году получил полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри.

На церемонии награждения не присутствовал ни один представитель мадридского «Реала». Все игроки, тренеры и менеджеры королевского клуба приняли решение бойкотировать мероприятие, так как считали несправедливым тот факт, что главный приз выиграет не бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор.

Как стало известно позже, инициатором такого решения стал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Его целью в этой ситуации было позаботиться об эмоциональном состоянии звездного футболиста и команды в целом.