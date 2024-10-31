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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 09:00 |
966
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Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки

Сложная история Андреаса Зассена…

31 октября 2024, 09:00 |
966
0
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Зассен

Его называли немецким Полом Гаскойном. Он пил и кутил с Марио Баслером и Марком Шварцером. У него был чрезвычайный потенциал и все шансы войти в историю немецкого футбола в статусе одного из лучших атакующих игроков всех времен. Все это – об Андреасе Зассене, который в определенной степени стал знаковой фигурой и для украинского футбола, так как оказался первым немецким легионером в наших краях после восстановления независимости.

В наше время Зассену было бы уже 56, и кто знает, где бы он работал и чем бы занимался, если бы не алкоголь. Из-за пристрастия к спиртному бывший хавбек «Гамбурга», «Днепра» и ряда других команд умер еще в 36 лет – в октябре 2004-го…

И сегодня мы предлагаем вспомнить сложную историю жизни и карьеры Андреаса Зассена.

***

Андреас Зассен родился 14 января 1968 года в Эссене. Заниматься футболом хавбек начинал в команде «Шварц-Вайс» из его родного города, которая также известна тем, что воспитала для немецкого футбола таких значимых игроков как Оливер Бирхофф и Йенс Леманн. Там же, в «Шварц-Вайсе», Зассен заявил о себе на футбольном поле и в конце 80-х годов минувшего века атакующего хавбека, выступавшего в третьем дивизионе немецкого футбола, заприметили скауты «Юрдингена» – команды, игравшей на тот момент в Первой Бундеслиге.

Трансфер Зассена из «Шварц-Вайса» в «Юрдинген» состоялся в 1990 году, причем за него новому клубу хавбека пришлось заплатить несколько десятков тысяч марок, а с самим исполнителем был подписан лишь полупрофессиональный контракт. Этот переход уже тогда воспринимался весьма неоднозначно, ведь с одной стороны Зассена называли одним из наиболее талантливых игроков немецкого футбола тех лет, а с другой… Еще до того момента, как «Юрдинген» начал всерьез контактировать с «Шварц-Вайсом» на предмет перехода Андреаса, футболист, едва успевший отпраздновать 20-летие, угодил в серьезный скандал. Молодого хавбека поймали пьяным за рулем, когда тот возвращался с вечеринки вместе с Марио Баслером – тем самым автором решающего гола «Баварии» в ответном мюнхенском полуфинале Лиги чемпионов-1998/99 против «Динамо» (1:0), который оставил киевлян без шансов сыграть в финале против «Манчестер Юнайтед».

Тогда уровень алкоголя в организме Зассена составил 1,9 промилле, по причине чего футболиста лишили прав, и сам он впоследствии заявлял, что тогда же принял решение никогда больше не возвращаться за руль – мол, пускай автомобилем управляют другие, а я буду наслаждаться жизнью на максимум, без ограничений и во всех ее проявлениях.

Пьяная выходка Зассена все же не помешала трансферу в «Юрдинген», где вскоре молодой хавбек заслужил доверие у главного тренера команды Фридхельма Функеля и даже сыграл 15 матчей в Бундеслиге-1990/91. Что правда, голевыми действиями Зассен не отличился, да и сам «Юрдинген» смотрелся крайне невнятно, финишировав на 17-м, предпоследнем, месте и вылетев во Вторую Бундеслигу.

Во втором дивизионе талант Зассена быстро раскрылся: хавбек сыграл 31 поединок, забил 7 мячей и помог «Юрдингену» мгновенно вернуться в элитарную Бундеслигу. А там… Там снова не обошлось без «приключений». 2 октября 1992 года Андреас отличился двумя мячами в домашнем поединке против леверкузенского «Байера», на что гости ответили лишь точным ударом Ульфа Кирстена – 2:1. Эта победа принесла Зассену серьезную популярность среди болельщиков «Юрдингена», которые искренне полюбили своего талантливого хавбека, а также повысила узнаваемость футболиста среди фанатов остальных команд, так как о нем во весь голос заговорили центральные спортивные издания Германии.

К сожалению, по мере роста спортивных успехов росла и недисциплинированность Зассена, проявлявшаяся в его поведении за пределами поля. Хавбек регулярно доставлял проблемы тренерскому штабу и огорчал Фридхельма Функеля, старавшегося максимально сглаживать углы и не применять к нарушителю слишком серьезных санкций. Наставник «Юрдингега» многократно разговаривал с Зассеном, пытался донести до него то, что хорошую карьеру невозможно будет сделать при разгульном поведении за пределами зеленого газона, но все эти усилия, увы, прошли тщетно.

В начале 1993 года Зассена снова поймали на пьянке. На этот раз, правда, за рулем автомобиля оказался не он (Андреас был пассажиром), а его партнер по команде российский центральный защитник Сергей Горлукович, однако ситуацию усугубило то, что накануне Андреас пропустил командную тренировку, уведомив клубных медиков о том, что он плохо себя чувствует и лучше останется дома. Проверка показала, что Зассен в своем жилище даже не ночевал, а потому очередная пьяная выходка, когда соратником хавбека выступил Горлукович, завершилась для обоих дисквалификациями. Функель, как и прежде, хотел сгладить ситуацию, но в этом случае он уже не мог ни на что повлиять – Зассен был сослан в резерв и до конца сезона-1992/93 на поле за первую команду «Юрдингена» больше так и не появился.

А летом 1993-го в карьере Зассена вновь произошли перемены. Подписать его решил «Гамбург», которому трансфер опального хавбека обошелся чуть меньше чем в 1 миллион марок. Причем «черно-бело-синим», несмотря на то, что у Андреаса уже тогда была репутация алкоголика в немецком футболе, пришлось выдержать пристойную конкуренцию со стороны еще нескольких клубов, прежде чем осуществить трансфер Зассена все-таки удалось.

ФК Гамбург. Андреас Зассен

Поначалу дела у Андреаса в новой команде шли хорошо, но в октябре 1993-го «Гамбург» впервые пожалел о том, что все-таки доверился хавбеку. Соблазны Репербана оказались для Зассена слишком велики, чтобы его и без того отнюдь не стальной характер все выдержал, как подобает профессионалу. После очередной гулянки (на этот раз с другим хавбеком «Гамбурга» Харальдом Шперлем) Зассен поймал такси, а сев в него приказал турецкому водителю буквально следующее: «Езжай быстрее, Али!» После того, как таксист отказался выполнять заказ, осознав, что имеет дело с пьяными «в хлам» людьми, Зассен не нашел ничего лучшего, кроме как ударить турка кулаком в лицо. Впоследствии эта выходка обошлась хавбеку тем, что против него возбудили уголовное дело, и хорошо, что в конечном итоге все обошлось для опального хавбека только штрафом, пусть и очень существенным по тем временам – 12,5 тысяч марок.

Но в «Гамбурге» Зассена простили довольно быстро и даже дали возможность играть дальше, однако хавбек перестал демонстрировать результативный и качественный футбол, проведя всего за команду 44 матча (2 гола и 5 ассистов). Уже в ноябре 1994 года «черно-бело-синие» воспользовались представившейся возможностью избавиться от Андреаса, продав того за 700 тысяч марок в дрезденское «Динамо». Но в новой для себя команде Зассен и вовсе сыграл лишь 6 поединков, не отметившись ни голами, ни ассистами. Уже через две недели после трансфера в «Динамо» Дрезден хавбека вновь поймали пьяным, когда он загулял вместе с резервным вратарем команды Марком Шварцером (интересно, что впоследствии австралийцу удалось выстроить весьма успешную карьеру: он сыграл 109 матчей за национальную сборную, а также 514 поединков в английской Премьер-лиге, в основном за «Мидлсбро» и «Фулхэм», но также был на контракте в «Челси» и «Лестере», причем с последним в сезоне-2015/16 стал чемпионом Англии, и сразу после этого завершил активные выступления). Уговоры на Зассена снова не подействовали, и когда он без уважительной причины пропустил командную тренировку, его попросту выставили за дверь, расторгнув контракт.

Зассен оказался абсолютно никому ненужным в родной Германии. Хавбек, которого на заре его карьеры называли едва ли не гением и будущим героем тамошнего футбола, превратился в банального алкоголика, который не мог сдержать свою тягу к спиртному, и всякий раз возвращался к выпивке, хотя многие друзья и знакомые всячески старались оторвать его от пагубной привычки.

В 1995 году Зассен в статусе свободного агента перебрался в чемпионат Украины, став первым немецким легионером отечественного футбола после того, как страна восстановила независимость в 1991-м. По слухам, хавбеку было выплачено несколько десятков тысяч долларов «подъемных», однако проявить себя в украинском первенстве Андреас так и не сумел. В «Днепр» его зазвал соотечественник Бернд Штанге, который как раз работал с командой в 1995-1996 годах. Но за «днепрян» Зассен сыграл лишь 12 матчей, так и не отличившись результативными действиями. В Украине хавбек не прекращал употреблять алкоголь, посещать всевозможные увеселительные заведения и иным образом оправдывать свое прозвище, которое он получил еще в Германии – «Энди-Водка».

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернд Штанге – тренер, зазвавший Зассена в Украину

В какой-то момент у Зассена испортились отношения с тренерским штабом «Днепра», он окончательно захандрил и попросился на родину. В Германии не нашлось никого, кроме скромного «Ваттеншайда 09», кто бы пожелал рискнуть вновь начать сотрудничать с хавбеком, пользующимся откровенно дурной славой. В сентябре 1995-го Андреас вернулся в немецкий футбол, где в первой половине сезона-1995/96 сыграл 10 поединков во Второй Бундеслиге и забил 1 мяч, а затем… Снова взялся за старое.

Когда «Ваттеншайд 09» отправился на зимние сборы в Португалию, Зассен на несколько дней пропал из тренировочного лагеря команды и перестал выходить на связь не только с клубом, но и с женой, родившей за несколько недель до этого их первенца. Оказалось, что хавбек вновь перебрал с алкоголем на одной из вечеринок, где познакомился с барменшей из Нидерландов, и те несколько дней, на которые он «выпал из жизни», футболист банально развлекался с женщиной, не думая о последствиях.

А последствия оказались тяжелыми. Супруга Зассена подала на развод, а руководство «Ваттеншайда 09» немедленно расторгло контракт с хавбеком, чем, по сути, поставило жирную точку в его профессиональной карьере. В 28 лет Андреас оказался окончательно никому ненужным, и был вынужден повесить бутсы на гвоздь. Все заработанное во время игры в футбол он прогуливал с невероятной скоростью, а потому «на улице» Зассен оказался, по сути, ни с чем.

«Я все пропил и проиграл», – признавался впоследствии Зассен.

В 1997 году в немецкой прессе о нем вспомнили снова. Но на этот раз не в аспекте футбола, а снова из-за его выходок. Находясь в пьяном состоянии, Зассен ворвался в один из пабов Эссена, где начал угрожать хозяйке заведения газовым пистолетом. Усмирить экс-футболиста удалось только прибывшему на место происшествия экипажу полиции…

Оказавшись без футбола, Зассен был вынужден пойти работать помощником садовника в муниципальных парках Эссена. В футбол он продолжал играть лишь на любительском уровне, а вот с алкоголем так и не попрощался. В октябре 2004 года его тело в бессознательном состоянии обнаружил сын сожительницы Зассена. Экс-футболиста экстренно поместили в клинику, где диагностировали инсульт, однако 17 октября Андреас скончался. Ему было всего 36 лет…

С тех пор про Зассена в Германии почти не вспоминают. Лишь в мае 2016 года в популярном таблоиде Bild появилась новость о том, что у Андреаса фактически не осталось уже даже могилы. Журналисты сообщали, что на кладбище Эссен-Зюд на поле 20 на могиле под номером 454 растет только сорная трава. За могилой экс-футболиста долгие годы попросту никто не ухаживал, ведь он предал жену, а других родственников, очевидно, у Андреаса не нашлось. Еще 5 ноября 2008 года неухоженная могила была выровнена с землей и впоследствии на ее месте возник пустырь. Однако, по немецким законам, в таких случаях устанавливается 20-летний период покоя, в течение которого ни одна новая могила на этом месте не может быть создана. И этот срок истекает как раз в наши дни, в октябре 2024-го...

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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