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  4. Мог тренировать Довбика. Тухель был близок к Роме. Что помешало?
Италия
31 октября 2024, 11:41 | Обновлено 31 октября 2024, 12:09
79
1

Мог тренировать Довбика. Тухель был близок к Роме. Что помешало?

Немецкий специалист рассчитывал на работу во главе «волков»

31 октября 2024, 11:41 | Обновлено 31 октября 2024, 12:09
79
1
Мог тренировать Довбика. Тухель был близок к Роме. Что помешало?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Новоиспеченный главный тренер сборной Англии Томас Тухель, который, как известно, приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января будущего года, в конце сентября мог возглавить римскую «Рому», где играет украинский нападающий Артем Довбик.

«Вовки» тогда, напомним, уволили Даниэле Де Росси и искали нового наставника. Тухель был очень сильно заинтересован проектом «Ромы», провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него клуб выбрал хорвата Ивана Юрича.

Сообщается, что вместе с Тухелем на пост главного тренера «Ромы» тогда рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич. Впрочем, бывший тренер «Боруссии» Дортмунд вместо этого до сих пор рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.

Как известно, сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, имея 10 очков. Юрич находится под угрозой увольнения, которое может произойти в самой ближайшей перспективе.

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Рома Рим Даниэле Де Росси Серия A Артем Довбик чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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easterly
о ромУ? кубинського?
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