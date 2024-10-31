Мог тренировать Довбика. Тухель был близок к Роме. Что помешало?

Новоиспеченный главный тренер сборной Англии Томас Тухель, который, как известно, приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января будущего года, в конце сентября мог возглавить римскую «Рому», где играет украинский нападающий Артем Довбик.

«Вовки» тогда, напомним, уволили Даниэле Де Росси и искали нового наставника. Тухель был очень сильно заинтересован проектом «Ромы», провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него клуб выбрал хорвата Ивана Юрича.

Сообщается, что вместе с Тухелем на пост главного тренера «Ромы» тогда рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич. Впрочем, бывший тренер «Боруссии» Дортмунд вместо этого до сих пор рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.

Как известно, сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, имея 10 очков. Юрич находится под угрозой увольнения, которое может произойти в самой ближайшей перспективе.