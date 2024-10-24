Тухель в сборной Англии: скорее хорошо, чем плохо

Одной из главных тем европейского футбола уровня сборных было назначение нового тренера в сборную Англии. Место стало вакантным после ухода Гарета Саутгейта. Впечатления у болельщиков от его работы остались неоднозначные. С одной стороны, специалиста критиковали за слишком осторожный и прагматичный стиль игры с командой, в которой много звезд мирового масштаба. С другой стороны, все в Англии отмечают, что национальная команда добилась большого прогресса, дважды достигая финала чемпионата Европы.

Саутгейт добивался результата, но получал много критики. Возможно, Гарет остался бы во главе сборной Англии, если бы привел команду к титулу чемпиона Европы. Победителей не судят и в случае триумфа на Евро никто бы не указывал на то, как играют англичане. Но он проиграл второй финал подряд. С одной стороны, это тоже достижение – дважды бороться за главный трофей континента. С другой, после Евро стало понятно, что Саутгейт сделал все, что мог. При нем Фил Фоден и Гарри Кейн были лишь тенью самих себя, хотя провели хорошие сезоны на клубном уровне, а Коул Палмер, наоборот, не получал того, чего заслуживал.

Как только Саутгейт ушел, букмекеры сразу начали принимать ставки на то, кто станет новым тренером сборной Англии. Оказалось, что кандидатов не так и много. Английские эксперты и СМИ заявляли, что нового наставника национальной команды нужно искать внутри своей страны. Но найти его оказалось непросто, потому что выбор на самом деле небольшой. Эдди Хау и Грэм Поттер – сомнительно, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард – это вообще похоже на шутку. Был вариант оставить Ли Карсли, который временно возглавил команду после ухода Саутгейта, но он сам больше склонялся к тому, чтобы вернуться к работе с молодежкой.

В итоге, Футбольная ассоциация Англии приняла очень интересное решение – назначить Томаса Тухеля. Местные эксперты и СМИ сначала возмущались тем, что FA выбрала иностранца, но потом пришли к пониманию, что в Англии сейчас нет тренера, который смог бы повторить подвиги Саутгейта. А их нужно не только повторить, но и превзойти. С англичан достаточно разочарований – они хотят побед на международном уровне. Тухель – дебютант в работе со сборными, но он работал в АПЛ, побеждал в Лиге чемпионов с английской командой и неоднократно заявлял о желании вернуться в эту страну. Так что Томаса можно принять за своего.

Что принесет сборной Англии назначение Тухеля? В первую очередь – динамику при сохранении системы. Томас, как и Саутгейт, прагматичный тренер, но более ориентированный на атаку. По крайней мере, с командами уровня Словакии англичане смогут сразу играть с позиции силы и не оттягивать вопрос с победителем до компенсированного времени. С соперниками, близкими по уровню, «львы», скорее всего, снова будут осторожничать, но это все равно будет интереснее, чем при Саутгейте. Гарет часто полагался на индивидуальные качества игроков. Томас будет «прокачивать» всю команду, добиваясь максимального взаимодействия между футболистами.

В работе со сборными нужно действовать быстро. Одна из главных сложностей в этом деле – нехватка времени. Национальные команды играют не так часто, как клубы и, следовательно, тренеры с игроками видятся не так часто. Но Тухель уже доказал, что может работать в ограничениях. С «Баварией» получилось не очень хорошо после прихода на место Юлиана Нагельсманна, но с «Челси» было гораздо лучше. Томас пришел в лондонский клуб посреди сезона и выиграл с ним Лигу чемпионов. Позже у «синих» начали появляться проблемы, но тренеру не дали времени на их решение.

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Практически нет сомнений в том, что с Тухелем сборная Англии будет играть ярче. Томас любит дисциплину, но не станет загонять игроков в жесткие рамки, как это делал его предшественник. Гарри Кейн, возможно, снова станет лидером команды и будет больше забивать. Большой плюс, что форвард «Баварии» уже работал с немцем. Под его руководством он провел лучший в карьере сезон по системе гол+пас (44 очка, 36+8) и выиграл «Золотую бутсу». Палмер наверняка получит больше шансов и сможет доказать, что он хорош не только на уровне кризисного «Челси».

Назначение в сборную можно сравнить с тем, как будто бы тренер приходит в клуб посреди сезона. Задача – быстро наладить взаимодействие между игроками, донести большой объем информации за короткий период и, что самое главное, показывать результат. Тухель может с этим справиться. Конечно, в этом сотрудничестве есть и риски. Всем известно, что у Томаса непростой характер. Практически в каждом клубе, в котором работал Тухель, были проблемы.

В «Челси» до конфликтов дело не дошло – новое руководство «синих» сыграло на опережение. Однако у Тухеля были непростые отношения с руководством дортмундской «Боруссии». Генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке называл Томаса фантастическим тренером, но сложным человеком. Будучи наставником «ПСЖ», специалист не стеснялся публичных высказываний о том, что ему не нравится, что он хочет делать и не хочет. В «Баварии» было сложнее всего – там немец переругался с половиной команды.

Подписывать долгосрочный контракт с Тухелем – это риск. Есть большая вероятность, что в какой-то момент Томас начнет раскачивать лодку. Но Англия подписала со специалистом краткосрочный контракт – всего до завершения ЧМ-2026. И это правильное решение. За столь короткий период немец не успеет «перегореть». Наоборот, он будет полон мотивации хорошо выступить на чемпионате мира.

Тухель – больше кубковый тренер, что доказывают выходы в финал Лиги чемпионов с «ПСЖ» и «Челси». Он внимателен к деталям и хорошо готовит команды к матчам плей-офф. В международных турнирах как раз на это и делается ставка – на успех в одном конкретном соревновании. Томас может в этом преуспеть. Кто не хочет стать чемпионом мира? Да еще с командой, полной талантов. Сборная Англии хочет выиграть большой турнир и нанимает для этого качественного специалиста, который может решить эту задачу. Риск есть, но он оправдан.

Cергей ЗАВАЛКО