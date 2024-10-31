Экс-тренер луганской «Зари», «Днепра-1» и «Руха» Александр Грицай в эксклюзивному интервью Sport.ua дал экспертную оценку исходам матчей 1/8 финала Кубка Украины, по результатам которых, среди прочего, дальше прошли «Шахтер», «Динамо» и «Александрия».

– Что скажете по поводу матчей 1/8 финала Кубка Украины? «Шахтер» и «Динамо» пробились в четвертьфинал, а также сенсационная в этом сезоне УПЛ «Александрия»!

– «Шахтер» выиграл у «Зари» по делу, в принципе, а Динамо вырвало победу у «Ворсклы» уже в дополнительное время. «Александрия» с уверенным счетом победила. Первый тайм александрийцы выиграли 4:0 с полным доминированием. Хотя в первом тайме хороший шанс имел Роман Дебелко, который не забил в пустые ворота, так как Сергей Логинов выбил мяч. Если бы он забил, может, как-то по-другому и сложилась игра. Да, Александрия вышла в четвертьфинал и это интересно. Руслан Ротань действительно молодец!, – рассказал Грицай.