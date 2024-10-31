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  4. «Это интересно». Экс-тренер Днепра-1 – о матчах 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
31 октября 2024, 11:19 | Обновлено 31 октября 2024, 12:13
295
0

«Это интересно». Экс-тренер Днепра-1 – о матчах 1/8 финала Кубка Украины

Александр Грицай дал оценку выходу в четвертьфинал «Шахтера», «Динамо» и других клубов

31 октября 2024, 11:19 | Обновлено 31 октября 2024, 12:13
295
0
«Это интересно». Экс-тренер Днепра-1 – о матчах 1/8 финала Кубка Украины
ФК Александрия

Экс-тренер луганской «Зари», «Днепра-1» и «Руха» Александр Грицай в эксклюзивному интервью Sport.ua дал экспертную оценку исходам матчей 1/8 финала Кубка Украины, по результатам которых, среди прочего, дальше прошли «Шахтер», «Динамо» и «Александрия».

– Что скажете по поводу матчей 1/8 финала Кубка Украины? «Шахтер» и «Динамо» пробились в четвертьфинал, а также сенсационная в этом сезоне УПЛ «Александрия»!

– «Шахтер» выиграл у «Зари» по делу, в принципе, а Динамо вырвало победу у «Ворсклы» уже в дополнительное время. «Александрия» с уверенным счетом победила. Первый тайм александрийцы выиграли 4:0 с полным доминированием. Хотя в первом тайме хороший шанс имел Роман Дебелко, который не забил в пустые ворота, так как Сергей Логинов выбил мяч. Если бы он забил, может, как-то по-другому и сложилась игра. Да, Александрия вышла в четвертьфинал и это интересно. Руслан Ротань действительно молодец!, – рассказал Грицай.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Александрия Шахтер - Заря Ворскла - Динамо Руслан Ротань
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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