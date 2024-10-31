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  4. Реал разочаровался в игроке за 100 млн. Придется искать новый клуб?
Испания
31 октября 2024, 12:42 | Обновлено 31 октября 2024, 13:02
1626
2

Реал разочаровался в игроке за 100 млн. Придется искать новый клуб?

Орельен Тчуамени не входит в долгосрочные планы Карло Анчелотти

31 октября 2024, 12:42 | Обновлено 31 октября 2024, 13:02
1626
2
Реал разочаровался в игроке за 100 млн. Придется искать новый клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» готов выслушать все предложения касательно полузащитника Орельена Тчуамени. В команде разочарованы игрой французского футболиста.

Журналист Хорхе Си Пикон сообщает, что в клубе отдают предпочтение Эдуардо Камавинге, а Тчуамени придется искать другой клуб. Орельен не попал в стартовый состав Лиги чемпионов на матч с дортмундской «Боруссией», а в поединке против «Барселоны» игрока заменили первым на 63-й минуте.

Карло Анчелотти верит в прогресс француза, но не готов давать игроку слишком много возможностей. Члены управления клуба утратили веру в Тчуамени и готовы продать его в другой клуб. Препятствием может быть цена футболиста – его купили у «Монако» за 80 млн евро, а сейчас «Реал» готов продать за 100 млн.

В клубе считают, что Орельен имеет несколько матчей, чтобы доказать свою ценность, иначе о стартовом составе придется забыть.

Главным претендентом на Тчуамени считается французский ПСЖ.

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Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Saar
Накупили, а тепер не знають ,як зіпхнути
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+1
Умник
Спорт.юа вы фанаты Барселоны?
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0
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