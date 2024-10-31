Реал разочаровался в игроке за 100 млн. Придется искать новый клуб?

Мадридский «Реал» готов выслушать все предложения касательно полузащитника Орельена Тчуамени. В команде разочарованы игрой французского футболиста.

Журналист Хорхе Си Пикон сообщает, что в клубе отдают предпочтение Эдуардо Камавинге, а Тчуамени придется искать другой клуб. Орельен не попал в стартовый состав Лиги чемпионов на матч с дортмундской «Боруссией», а в поединке против «Барселоны» игрока заменили первым на 63-й минуте.

Карло Анчелотти верит в прогресс француза, но не готов давать игроку слишком много возможностей. Члены управления клуба утратили веру в Тчуамени и готовы продать его в другой клуб. Препятствием может быть цена футболиста – его купили у «Монако» за 80 млн евро, а сейчас «Реал» готов продать за 100 млн.

В клубе считают, что Орельен имеет несколько матчей, чтобы доказать свою ценность, иначе о стартовом составе придется забыть.

Главным претендентом на Тчуамени считается французский ПСЖ.