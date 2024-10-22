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  4. ПСЖ интересуется двумя звездами Реала. Оба стоят по 100 млн евро
Франция
22 октября 2024, 12:47 |
819
1

ПСЖ интересуется двумя звездами Реала. Оба стоят по 100 млн евро

Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга могут вернуться на родину

22 октября 2024, 12:47 |
819
1
ПСЖ интересуется двумя звездами Реала. Оба стоят по 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» интересуется двумя французскими полузащитниками мадридского „Реала“: Орельеном Тчуамени и Эдуардо Камавингой. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, более вероятным является уход из королевского клуба именно Орельена, однако главному тренеру парижан Луису Энрике больше нравится Эдуардо.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Эдуардо Камавинги в этой кампании 3 поединка и 1 голевая передача.

Стоимость обоих футболистов портал Transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов попрощаться с Орельеном Туамени.

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Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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MIRRA
Яка мотивація може бути у гравців Реала їхати в Лігу 1 ? ...гроші? Вони вже внукам і правнукам заробили... Хіба що, на старість допідзаробити чи конфлікт якийсь з тренером/презом...
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