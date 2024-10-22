ПСЖ интересуется двумя звездами Реала. Оба стоят по 100 млн евро

«Пари Сен-Жермен» интересуется двумя французскими полузащитниками мадридского „Реала“: Орельеном Тчуамени и Эдуардо Камавингой. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, более вероятным является уход из королевского клуба именно Орельена, однако главному тренеру парижан Луису Энрике больше нравится Эдуардо.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 12 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. На счету Эдуардо Камавинги в этой кампании 3 поединка и 1 голевая передача.

Стоимость обоих футболистов портал Transfermarkt оценивает в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов попрощаться с Орельеном Туамени.