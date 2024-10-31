Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАМПОС: «У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия»
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 12:59 | Обновлено 31 октября 2024, 13:04
165
0

КАМПОС: «У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия»

Игрок «Вереса» высказался о победе над клубом «Оболонь» в рамках национального кубка

31 октября 2024, 12:59 | Обновлено 31 октября 2024, 13:04
165
0
КАМПОС: «У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия»
ФК Верес

Вингер «Верес», а также автор решающего гола в матче с «Оболонью», Луан Кампос прокомментировал выход команды в 1/4 финала Кубка Украины.

«Очень счастлив, что наша команда сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. Рад, что именно я сумел помочь и забить победный мяч.

Сейчас очень важно правильно восстановиться и готовиться к матчу чемпионата. Потому что мы должны набирать очки.

По моему голу – Владислав Шарай выполнил хорошую подачу, был небольшой хаос в штрафной соперника, я поскользнулся, но сумел сориентироваться и пробить по мячу. Очень счастлив, что забил и мы одержали победу.

Оболонь – хорошая команда. У них достаточно качественных игроков. Мы это знали. У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия, которую мы пытались выполнять. После выхода на замену во втором тайме чувствовали уверенность. Потому что тренер всегда повторяет, что игроки, входящие в игру со скамейки запасных, очень важны. Они должны влиять на результат и помогать команде», – ответил Кампос.

Напомним, что в 1/8 финала клуб из Ровно минимально обыграл «Оболонь» со счетом 2:1.

По теме:
Виктория – ЛНЗ – 2:2. По пенальти 3:1. Видео голов и обзор
Сразу три клуба добились рекордов в Кубке Украины 2024/2025
МАЛЫШ: «Где поставят, там и буду играть»
Луан Кампос Верес Ровно Оболонь Киев Кубок Украины по футболу
Андрій Вітренко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Футбол | 31 октября 2024, 09:00 7
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки

Сложная история Андреаса Зассена…

Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Футбол | 30 октября 2024, 18:08 9
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 1/8 финала национального кубка

Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31.10.2024, 07:48
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31.10.2024, 08:59
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31.10.2024, 11:31
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
29.10.2024, 18:37 17
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем