КАМПОС: «У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия»

Вингер «Верес», а также автор решающего гола в матче с «Оболонью», Луан Кампос прокомментировал выход команды в 1/4 финала Кубка Украины.

«Очень счастлив, что наша команда сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Украины. Рад, что именно я сумел помочь и забить победный мяч.

Сейчас очень важно правильно восстановиться и готовиться к матчу чемпионата. Потому что мы должны набирать очки.

По моему голу – Владислав Шарай выполнил хорошую подачу, был небольшой хаос в штрафной соперника, я поскользнулся, но сумел сориентироваться и пробить по мячу. Очень счастлив, что забил и мы одержали победу.

Оболонь – хорошая команда. У них достаточно качественных игроков. Мы это знали. У нас на эту кубковую игру была определенная стратегия, которую мы пытались выполнять. После выхода на замену во втором тайме чувствовали уверенность. Потому что тренер всегда повторяет, что игроки, входящие в игру со скамейки запасных, очень важны. Они должны влиять на результат и помогать команде», – ответил Кампос.

Напомним, что в 1/8 финала клуб из Ровно минимально обыграл «Оболонь» со счетом 2:1.