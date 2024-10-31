Олег ШАНДРУК: «Это Кубок, здесь возможны неожиданности»

Исполняющий обязанности главного тренера «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал действия своих футболистов после кубкового матча с «Оболонью».

«Сейчас мы все эмоционально истощены, но довольны. Мы прошли в четвертьфинал. Наша команда имела на день меньше для подготовки и отдыха. Это было определенной проблемой, которую мы решили, ведь выдержали 120 минут. Хорошо, что игра началась вечером - мы имели дополнительные несколько часов для восстановления.

Следующая игра у нас в понедельник, и я думаю, что функционально мы сможем восстановиться. Больше волнуюсь за эмоциональное состояние игроков, потому что когда отдаешь много эмоций, количество дней между играми уже не так важно. Нам важно восстановиться эмоционально. Следующая игра с «Оболонью» точно не будет легкой.

По силам ли «Вересу» пройти в полуфинал? Многое будет зависеть от жеребьевки. Но наша команда имеет характер. Следующая кубковая игра состоится весной, и я верю, что мы станем еще сильнее. Это Кубок, здесь возможны неожиданности. Поэтому я верю в нашу команду.

С кем хотел бы сыграть в четвертьфинале? С одной стороны, мы всегда стремимся играть с самыми сильными соперниками. С другой – понимаем, что уровень «Шахтера» и «Динамо» значительно выше. Отвечу дипломатично: хотелось бы встретиться с соперником, которого мы сможем пройти.

Относительно формы Руслана Степанюка - мы много общаемся с ним. Это зрелый игрок, но и он чувствует вес ответственности. Сегодняшний гол должен его окрылить. Он зависит от голов, результативных передач. Этот мяч должен помочь ему стать еще лучше. Руслан уже выполняет колоссальную работу вне поля и играет большую роль в формировании нашего командного менталитета. За это мы ему очень благодарны», – отметил Шандрук.