Кубок Украины29 октября 2024, 09:41 |
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Матч состоится 30 октября в 15:30 по Киеву
29 октября 2024, 09:41 |
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо».
Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке. Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.
Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале полтавской «Ворсклы» на Youtube.
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