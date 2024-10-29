Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Кубок Украины
29 октября 2024, 09:41 |
600
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо

Матч состоится 30 октября в 15:30 по Киеву

29 октября 2024, 09:41 |
600
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
ФК Динамо

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского в Полтавке. Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале полтавской «Ворсклы» на Youtube.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФОТО. Биловар сделал особый подарок дочери Суркиса после матча с Ромой
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Рух – Карпаты
Рух – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава смотреть онлайн Ворскла - Динамо где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Футбол | 28 октября 2024, 23:55 26
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2024. Родри – лучший футболист мира!

Вручение самой престижной награды прошло в Париже 28 октября

Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Футбол | 28 октября 2024, 23:45 30
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024
Он был лучшим на Евро! В Париже вручен Золотой мяч 2024

Лучшим футболистом 2024 года стал испанец Родри, хавбек Ман Сити

Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Футбол | 29.10.2024, 09:50
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Нападающий сборной Бразилии назвал позором церемонию Золотого мяча
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Футбол | 29.10.2024, 06:44
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Организаторы ЗМ-2024 пояснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус
Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ
Футбол | 29.10.2024, 10:29
Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ
Второй шанс? Манчестер Сити нашел замену Уокеру в клубе АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Известно итоговое место Артема Довбика в рейтинге Золотого мяча
28.10.2024, 18:14 8
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 6
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 16
Футбол
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
28.10.2024, 07:49 6
Бокс
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
28.10.2024, 00:31 4
Футбол
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
28.10.2024, 10:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем