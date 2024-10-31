Приоритетная цель. Ливерпуль пристально следит за талантом Байера
Джереми Фримпонг записан в списке желаний английского клуба
Английский «Ливерпуль» проявляет предметный интерес к основному защитнику «Байера» Джереми Фримпонгу. В трансфере голландца заинтересован лично тренер английского клуба Арне Слот.
Как сообщает издание Caughtoffside, игрок находится в списке желаемых трансферов «Ливерпуля». Скауты мерсисайдцев присутствовали на последних мачтах «Байера», включая поединок 8-го тура против «Вердера», с целью проанализировать игру Джереми.
В нынешнем сезоне Фримпонг провел 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал шесть ассистов.
Напомним, что Ливерпуль пребывает в поисках правого защитника, поскольку будущее Трента Александра-Арнольда в клубе остается под вопросом.
Ранее сообщалось, что воспитанник «Барселоны» попал в поле зрения мерсисайдцев.
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