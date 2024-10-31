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Англия
31 октября 2024, 13:42 | Обновлено 31 октября 2024, 13:43
174
0

Приоритетная цель. Ливерпуль пристально следит за талантом Байера

Джереми Фримпонг записан в списке желаний английского клуба

31 октября 2024, 13:42 | Обновлено 31 октября 2024, 13:43
174
0
Приоритетная цель. Ливерпуль пристально следит за талантом Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Английский «Ливерпуль» проявляет предметный интерес к основному защитнику «Байера» Джереми Фримпонгу. В трансфере голландца заинтересован лично тренер английского клуба Арне Слот.

Как сообщает издание Caughtoffside, игрок находится в списке желаемых трансферов «Ливерпуля». Скауты мерсисайдцев присутствовали на последних мачтах «Байера», включая поединок 8-го тура против «Вердера», с целью проанализировать игру Джереми.

В нынешнем сезоне Фримпонг провел 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал шесть ассистов.

Напомним, что Ливерпуль пребывает в поисках правого защитника, поскольку будущее Трента Александра-Арнольда в клубе остается под вопросом.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Барселоны» попал в поле зрения мерсисайдцев.

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Андрій Вітренко Источник: Caughtoffside
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