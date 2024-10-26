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Англия
26 октября 2024, 11:08 | Обновлено 26 октября 2024, 11:19
183
0

Замена Арнольду? Ливерпуль нашел нового правого защитника

Английский клуб заинтересован в покупке Оскара Мингесы

26 октября 2024, 11:08 | Обновлено 26 октября 2024, 11:19
183
0
Замена Арнольду? Ливерпуль нашел нового правого защитника
IMAGO. Оскар Мингеса

Английский «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения защитника «Сельты» Оскара Мингесы. Контракт испанца с кельтами рассчитан до лета 2026 года.

Скауты клуба видят в футболисте потенциальную замену действующему игроку мерсисайдцев Тренту Александру-Арнольду, который может покинуть клуб ближайшим летом.

Облегчить переговоры по трансферу игрока может тот факт, что половиной прав на Оскара владеет каталонская «Барселона». Испанский клуб не отказался бы от дополнительных доходов.

В этом сезоне футболист провел девять матчей, в которых забил два мяча и оформил пять ассистов. Также игрок впервые получил вызов в национальную сборную Испании, дебютировав за команду.

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Ливерпуль трансферы АПЛ Оскар Мингеса Сельта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Трент Александер-Арнольд
Андрій Вітренко Источник: Fichajes.com
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