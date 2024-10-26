Замена Арнольду? Ливерпуль нашел нового правого защитника

Английский «Ливерпуль» рассматривает вариант приобретения защитника «Сельты» Оскара Мингесы. Контракт испанца с кельтами рассчитан до лета 2026 года.

Скауты клуба видят в футболисте потенциальную замену действующему игроку мерсисайдцев Тренту Александру-Арнольду, который может покинуть клуб ближайшим летом.

Облегчить переговоры по трансферу игрока может тот факт, что половиной прав на Оскара владеет каталонская «Барселона». Испанский клуб не отказался бы от дополнительных доходов.

В этом сезоне футболист провел девять матчей, в которых забил два мяча и оформил пять ассистов. Также игрок впервые получил вызов в национальную сборную Испании, дебютировав за команду.