Саудовская Аравия31 октября 2024, 04:52 | Обновлено 31 октября 2024, 05:02
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ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона
«Аль-Наср» дома проиграл клубу «Аль-Таавун» и выбыл из турнира.
31 октября 2024, 04:52 | Обновлено 31 октября 2024, 05:02
352
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В мид-уик состоялись матчи 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.
Звездный клуб «Аль-Наср» дома проиграл команде «Аль-Таавун» (0:1) и выбыл из турнира.
На 90+6 минуте знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не реализовал пенальти, упустив шанс спасти команду от вылета.
Интересно, что Роналду пробил с точки выше ворот и угодил в парня, у которого из рук выпал мобильный телефон.
ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона
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