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Саудовская Аравия
31 октября 2024, 04:52 | Обновлено 31 октября 2024, 05:02
352
0

ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона

«Аль-Наср» дома проиграл клубу «Аль-Таавун» и выбыл из турнира.

31 октября 2024, 04:52 | Обновлено 31 октября 2024, 05:02
352
0
ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В мид-уик состоялись матчи 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.

Звездный клуб «Аль-Наср» дома проиграл команде «Аль-Таавун» (0:1) и выбыл из турнира.

На 90+6 минуте знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не реализовал пенальти, упустив шанс спасти команду от вылета.

Интересно, что Роналду пробил с точки выше ворот и угодил в парня, у которого из рук выпал мобильный телефон.

ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун Кубок Саудовской Аравии по футболу пенальти курьезы видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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