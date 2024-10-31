ВИДЕО. Курьез: Роналду, промазав пенальти, оставил подростка без телефона

В мид-уик состоялись матчи 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии.

Звездный клуб «Аль-Наср» дома проиграл команде «Аль-Таавун» (0:1) и выбыл из турнира.

На 90+6 минуте знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не реализовал пенальти, упустив шанс спасти команду от вылета.

Интересно, что Роналду пробил с точки выше ворот и угодил в парня, у которого из рук выпал мобильный телефон.

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