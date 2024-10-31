Молчит 2 матча. Оценена вероятность гола Довбика в матче с Торино

31 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся римская «Рома» и «Торино» (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик подходит к поединку с серией из двух матчей в итальянском чемпионате без голов — ранее он не отличился точными ударами во встречах с «Интером» (0:1) и «Фиорентиной» (1:5).

Впрочем, между двумя этими матчами в Серии А был поединке с Лиге Европы против «Динамо» Киев (1:0), в котором гол именно Довбика оказался победным для римлян.

Эксперты оценили вероятность гола Артема Довбика в предстоящем поединке с «Торино» коэффициентом 1,90. Это наивысший показатель среди всех игроков, которые могут принять участие в матче.

Вероятность того, что Довбик забьет в матче 2 и более гола оценена показателем 5,50, а три и более гола имеют коэффициент 16,00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии предположили состав «Ромы» на «Торино».