Молчит 2 матча. Оценена вероятность гола Довбика в матче с Торино
«Рома» в 10-м туре Серии А сыграет с «быками»
31 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся римская «Рома» и «Торино» (начало – в 21:45 по киевскому времени).
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик подходит к поединку с серией из двух матчей в итальянском чемпионате без голов — ранее он не отличился точными ударами во встречах с «Интером» (0:1) и «Фиорентиной» (1:5).
Впрочем, между двумя этими матчами в Серии А был поединке с Лиге Европы против «Динамо» Киев (1:0), в котором гол именно Довбика оказался победным для римлян.
Эксперты оценили вероятность гола Артема Довбика в предстоящем поединке с «Торино» коэффициентом 1,90. Это наивысший показатель среди всех игроков, которые могут принять участие в матче.
Вероятность того, что Довбик забьет в матче 2 и более гола оценена показателем 5,50, а три и более гола имеют коэффициент 16,00.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии предположили состав «Ромы» на «Торино».
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