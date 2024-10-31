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Италия
31 октября 2024, 12:18 | Обновлено 31 октября 2024, 13:06
318
0

В Италии предположили состав Ромы на Торино. Сыграет ли Довбик?

31 октября «волки» встретятся с туринскими «быками»

31 октября 2024, 12:18 | Обновлено 31 октября 2024, 13:06
318
0
В Италии предположили состав Ромы на Торино. Сыграет ли Довбик?
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 октября, состоится матч 10-го тура Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и «Торино».

Как ранее сообщалась, эта игра может стать последней во главе римлян для хорвата Ивана Юрича – он находится на грани увольнения.

«Юрич сталкивается с растущим давлением, а призрак увольнения нависает над ним после тяжелого поражения со счетом 1:5 во Флоренции. По этой причине мы вряд ли увидим серьезные изменения [в составе].

Вероятным выбором остается схема 3-4-2-1 со Свиларом в воротах и линией защиты, состоящей из Манчини, Ндика и Анхелиньо. Однако последний может уступить место Хуммельсу или Челику. В центре полузащиты будет играть пара Кристанте – Коне, а на правом фланге будет действовать Челик, а на левом – или Эль-Шаарави, или Залевски, но последний может быть переведен на другой фланг, если турок будет играть в обороне. Дибала и Пеллегрини вновь будут отвечать за поддержку одного нападающего Довбика», – сказано в материале издания Tuttomercatoweb о предстоящем поединке «Рома» – «Торино».

«Рома» в таблице Серии А занимает 12-е место с 10 очками. У «Торино» 9-я позиция и 14 пунктов.

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Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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