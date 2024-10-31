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Италия
31 октября 2024, 08:26 |
292
1

Тренер Довбика признался, что чувствует перед вероятным увольнением

Ивану Юричу грозит отставка из «Ромы» после матча с «Торино»

31 октября 2024, 08:26 |
292
1
Тренер Довбика признался, что чувствует перед вероятным увольнением
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

31 октября состоится матч 10-го тура Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Иван Юрич, главный тренер римского клуба, цвета которого защищает украинец Артем Довбик, находится на грани увольнения после фиаско 1:5 в матче предыдущего тура с «Фиорентиной». Его отставка может состояться в случае неудачного исхода предстоящей игры с туринцами.

«С моей точки зрения, произошел эмоциональный коллапс. Я не думаю об увольнении, я делаю свою работу, а что происходит, то происходит.

У меня есть контакт с президентом. Мы говорили о многом, и это все, что отвлекает от мыслей на поле», – рассказал 49-летний хорватский специалист Юрич.

«Рома» в таблице Серии А занимает 12-е место с 10 очками. У «Торино» 9-я позиция и 14 пунктов.

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Иван Юрич Рома Рим Торино Серия A чемпионат Италии по футболу Лука Модрич
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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pricolist
Навіщо було звільняти так рано Де Россі, якщо вже дали йому підготувати команду і зрозуміло, що новий тренер відразу не зможе налагодити гру
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