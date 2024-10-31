Тренер Довбика признался, что чувствует перед вероятным увольнением

31 октября состоится матч 10-го тура Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Торино».

Иван Юрич, главный тренер римского клуба, цвета которого защищает украинец Артем Довбик, находится на грани увольнения после фиаско 1:5 в матче предыдущего тура с «Фиорентиной». Его отставка может состояться в случае неудачного исхода предстоящей игры с туринцами.

«С моей точки зрения, произошел эмоциональный коллапс. Я не думаю об увольнении, я делаю свою работу, а что происходит, то происходит.

У меня есть контакт с президентом. Мы говорили о многом, и это все, что отвлекает от мыслей на поле», – рассказал 49-летний хорватский специалист Юрич.

«Рома» в таблице Серии А занимает 12-е место с 10 очками. У «Торино» 9-я позиция и 14 пунктов.