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Италия
30 октября 2024, 16:18 | Обновлено 30 октября 2024, 16:19
289
0

Тренера Довбика могут уволить после матча с Торино

Иван Юрич имеет последний шанс на реабилитацию

30 октября 2024, 16:18 | Обновлено 30 октября 2024, 16:19
289
0
Тренера Довбика могут уволить после матча с Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Хорватский тренер итальянской «Ромы» Иван Юрич может остаться без работы уже после матча 10-го тура Серии А, в котором римский клуб сыграет против «Торино». Как сообщает футбольный инсайдер Николо Скира, наставнику дают последний шанс после поражения в 9-м туре чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:5).

Скира также отмечает, что «Рома» рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера Даниэле Де Росси, которого руководство уволило в прошлом месяце.

Инсайдер не исключает, что руководство «Ромы» уже договорилось с Де Росси, и игра против «Торино» будет лишь формальностью для Ивана Юрича, не влияя на его будущее в клубе.

Напомним, что ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволит помощника тренера Руда ван Нистелроя.

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Иван Юрич Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A отставка Даниэле Де Росси Рома Рим Николо Скира
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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