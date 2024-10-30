Тренера Довбика могут уволить после матча с Торино

Хорватский тренер итальянской «Ромы» Иван Юрич может остаться без работы уже после матча 10-го тура Серии А, в котором римский клуб сыграет против «Торино». Как сообщает футбольный инсайдер Николо Скира, наставнику дают последний шанс после поражения в 9-м туре чемпионата Италии против «Фиорентины» (1:5).

Скира также отмечает, что «Рома» рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера Даниэле Де Росси, которого руководство уволило в прошлом месяце.

Инсайдер не исключает, что руководство «Ромы» уже договорилось с Де Росси, и игра против «Торино» будет лишь формальностью для Ивана Юрича, не влияя на его будущее в клубе.

Напомним, что ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволит помощника тренера Руда ван Нистелроя.