Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения нового тренера

Помощник тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой будет уволен со своей должности в ближайшее время. Как сообщает The Telegraph, в клубе не заинтересованы в продолжении сотрудничества с тренерским штабом, который сформировал Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» рассматривали ван Нистелроя на должность главного тренера, но, как выяснилось, это были лишь слухи.

Руд ван Нистелрой в своей карьере с 2001 года был игроком «МЮ», где провел 5 сезонов и 150 раз выходил на поле, забив за красно-белых 95 мячей.

Как тренер он присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2024 году по приглашению Эрика тен Хага.

Напомним, ранее стало известно, что «МЮ» готов выкупить контракт тренера лиссабонского «Спортинга».