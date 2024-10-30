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Англия
30 октября 2024, 14:20 | Обновлено 30 октября 2024, 14:24
297
0

Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения нового тренера

Вслед за Эриком тен Хагом уволен будет и персонал

30 октября 2024, 14:20 | Обновлено 30 октября 2024, 14:24
297
0
Ван Нистелрой покинет МЮ после назначения нового тренера
Transfermarkt. Руд ван Нистелрой

Помощник тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой будет уволен со своей должности в ближайшее время. Как сообщает The Telegraph, в клубе не заинтересованы в продолжении сотрудничества с тренерским штабом, который сформировал Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» рассматривали ван Нистелроя на должность главного тренера, но, как выяснилось, это были лишь слухи.

Руд ван Нистелрой в своей карьере с 2001 года был игроком «МЮ», где провел 5 сезонов и 150 раз выходил на поле, забив за красно-белых 95 мячей.

Как тренер он присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2024 году по приглашению Эрика тен Хага.

Напомним, ранее стало известно, что «МЮ» готов выкупить контракт тренера лиссабонского «Спортинга».

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Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига отставка Эрик тен Хаг
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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