На заметку конкурентам. Ман Сити прервал серию без неудач со старта сезона

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась победой «шпор» со счетом 2:1.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли первый раз во всех турнирах нынешнего сезона 2024/2025, проведя до этого 14 матчей. «Горожане» три раза сыграли вничью и одержали 11 побед. В серию вошла и победа по пенальти над «Манчестер Сити» в поединке за Суперкубок Англии, который дал старт всему сезону.