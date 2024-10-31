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Англия
31 октября 2024, 12:55 | Обновлено 31 октября 2024, 13:09
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0

На заметку конкурентам. Ман Сити прервал серию без неудач со старта сезона

«Горожане» в Кубке английской лиги проиграли «Тоттенхэму»

31 октября 2024, 12:55 | Обновлено 31 октября 2024, 13:09
180
0
На заметку конкурентам. Ман Сити прервал серию без неудач со старта сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась победой «шпор» со счетом 2:1.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли первый раз во всех турнирах нынешнего сезона 2024/2025, проведя до этого 14 матчей. «Горожане» три раза сыграли вничью и одержали 11 побед. В серию вошла и победа по пенальти над «Манчестер Сити» в поединке за Суперкубок Англии, который дал старт всему сезону.

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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити Тоттенхэм
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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