В перерыве в центральном матче тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (1:1) произошли интересные события.

Некоторые зрители получили незабываемые впечатления на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Динамовский клуб провел акцию: забей пенальти голкиперу (Юрию Авраменко) и получи памятный сувенир.

Участие в конкурсе принимали все желающие, даже олимпийская медалистка Анна Ризатдинова.

ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо