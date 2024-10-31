Украина. Премьер лига31 октября 2024, 05:23 | Обновлено 31 октября 2024, 05:36
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ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо
Во время матча между Динамо и Шахтером зрителей ждал интересный конкурс
31 октября 2024, 05:23 | Обновлено 31 октября 2024, 05:36
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В перерыве в центральном матче тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (1:1) произошли интересные события.
Некоторые зрители получили незабываемые впечатления на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.
Динамовский клуб провел акцию: забей пенальти голкиперу (Юрию Авраменко) и получи памятный сувенир.
Участие в конкурсе принимали все желающие, даже олимпийская медалистка Анна Ризатдинова.
ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо
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