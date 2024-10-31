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Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 05:23 | Обновлено 31 октября 2024, 05:36
385
0

ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо

Во время матча между Динамо и Шахтером зрителей ждал интересный конкурс

31 октября 2024, 05:23 | Обновлено 31 октября 2024, 05:36
385
0
ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо
ФК Динамо

В перерыве в центральном матче тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (1:1) произошли интересные события.

Некоторые зрители получили незабываемые впечатления на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Динамовский клуб провел акцию: забей пенальти голкиперу (Юрию Авраменко) и получи памятный сувенир.

Участие в конкурсе принимали все желающие, даже олимпийская медалистка Анна Ризатдинова.

ВИДЕО. Как олимпийская медалистка Ризатдинова забила пенальти киперу Динамо

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Динамо Киев видео пенальти Анна Ризатдинова Георгий Бущан
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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