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Англия
31 октября 2024, 13:02 | Обновлено 31 октября 2024, 13:23
1562
2

Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении

Энцо Мареска недоволен вылетом из Кубка

31 октября 2024, 13:02 | Обновлено 31 октября 2024, 13:23
1562
2
Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска недоволен вылетом из Кубка английской лиги – проиграли «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Тренер считает виноватыми Энцо Фернандеса и Ренату Вейгу.

«Нам нужно улучшить много вещей. Мы играли с этой командой два дня назад и не дали им ничего сделать. Тогда у нас в старте вышли Кайседо и Лавия.

Сегодня у нас играли Вейга и Энцо Фернандес. Мы грустим из-за того, что вылетели. Это нам не нравится. Но теперь у нас есть два дня, чтобы подготовиться к следующему матчу», – сказал Мареска.

Следующий матч «Челси» проведет уже 3 ноября против «Манчестер Юнайтед» на выезде.

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Кубок английской лиги по футболу Челси Энцо Мареска Ньюкасл Ренату Вейга Марк Кукурелья Мойсес Кайседо Ромео Лавия
Микола Титюк Источник
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
А где он про виноватого Кукурелью сказал?
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