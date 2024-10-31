Главный тренер Челси назвал двух игроков, виновных в поражении

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска недоволен вылетом из Кубка английской лиги – проиграли «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Тренер считает виноватыми Энцо Фернандеса и Ренату Вейгу.

«Нам нужно улучшить много вещей. Мы играли с этой командой два дня назад и не дали им ничего сделать. Тогда у нас в старте вышли Кайседо и Лавия.

Сегодня у нас играли Вейга и Энцо Фернандес. Мы грустим из-за того, что вылетели. Это нам не нравится. Но теперь у нас есть два дня, чтобы подготовиться к следующему матчу», – сказал Мареска.

Следующий матч «Челси» проведет уже 3 ноября против «Манчестер Юнайтед» на выезде.