Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанат Арсенала убил болельщика МЮ из-за гола Ливерпуля
Другие новости
31 октября 2024, 13:42 |
453
0

Фанат Арсенала убил болельщика МЮ из-за гола Ливерпуля

Трагическое событие случилось в Африке во время матча АПЛ

31 октября 2024, 13:42 |
453
0
Фанат Арсенала убил болельщика МЮ из-за гола Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine.

Трагическое событие случилось в стране Африки – в Уганде болельщик «Манчестер Юнайтед» мер после драки с фанатом «Арсенала».

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре в округе Кахаро во время матча английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2).

Ссора началась на 81-й минуте матча, когда «мерсисайдцы» сравняли счет. Болельщик «МЮ» Бенжамин Окелло слишком бурно радовался забитому мячу, и это не понравилось фанату «Арсенала». Началась драка, которая закончилась смертью Бенжамина.

В местной полиции подтвердили произошедший случай и заявили, что уже расследуют это дело.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоялся 27 октября и закончился со счетом 2:2.

По теме:
Приоритетная цель. Ливерпуль пристально следит за талантом Байера
Звезда МЮ сделал неожиданное заявление после ухода тен Хага. Что сказал?
Престон – Арсенал – 0:3. Как сыграл Зинченко? Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Микола Титюк Источник: Metro
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 31 октября 2024, 11:31 0
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 октября в 21:45 по Киеву

Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30 октября 2024, 18:10 85
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины

Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова

Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Футбол | 30.10.2024, 23:39
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Футбол | 31.10.2024, 09:00
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Первый немец украинского футбола: гений, который умер в 36 лет из-за водки
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Бокс | 30.10.2024, 17:53
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
31.10.2024, 07:48 12
Футбол
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
30.10.2024, 11:01 9
Футбол
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 2
Другие виды
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
Уволили олимпийского призера. Семь бойцов покинули UFC
30.10.2024, 16:49
MMA
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
30.10.2024, 17:22 1
Футбол
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
29.10.2024, 23:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем