Фанат Арсенала убил болельщика МЮ из-за гола Ливерпуля

Трагическое событие случилось в стране Африки – в Уганде болельщик «Манчестер Юнайтед» мер после драки с фанатом «Арсенала».

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре в округе Кахаро во время матча английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2).

Ссора началась на 81-й минуте матча, когда «мерсисайдцы» сравняли счет. Болельщик «МЮ» Бенжамин Окелло слишком бурно радовался забитому мячу, и это не понравилось фанату «Арсенала». Началась драка, которая закончилась смертью Бенжамина.

В местной полиции подтвердили произошедший случай и заявили, что уже расследуют это дело.

Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» состоялся 27 октября и закончился со счетом 2:2.