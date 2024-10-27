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Арсенал
27.10.2024 18:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
27 октября 2024, 20:30 | Обновлено 27 октября 2024, 20:45
279
1

Супербитва в Лондоне. Арсенал и Ливерпуль разошлись миром в топ-матче АПЛ

Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался в резерве

27 октября 2024, 20:30 | Обновлено 27 октября 2024, 20:45
279
1
Супербитва в Лондоне. Арсенал и Ливерпуль разошлись миром в топ-матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 18:30 прошел матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался в резерве.

Букайо Сака вывел Арсенал вперед в дебюте игры, но Вирджил Ван Дейк сравнял счет. Затем Микель Мерино забил на графе офсайда, однако Мохаммед Салах установил ничейный счет (2:2).

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Лидеры АПЛ: Манчестер Сити (23 очка), Ливерпуль (22), Арсенал, Астон Вилла (по 18), Челси (17).

АПЛ. 9-й тур, 27 октября

Арсенал – Ливерпуль – 2:2

Гол: Сака, 9, Мерино, 43 – ван Дейк, 18, Салах, 81

Арсенал: Райя, Тимбер (Льюис-Скелли, 76), Габриэл (Кивер, 54), Уайт, Парти, Мартинелли (Нванери, 85), Мерино, Райс, Сака (Габриэл Жезус, 85), Хаверц, Троссард.

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон (Цимикас, 63), ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Макаллистер (Собослаи, 63), Гравенберх, Диас (Гакпо, 63), Джонс (Эндо, 90+1), Салах, Нуньес.

Предупреждения: Макаллистер (33), Райя (66), Слот (72), Нуньес (90+4), Габриэл Жезус (90+8).

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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Арсенал - Ливерпуль Вирджил ван Дейк Микель Мерино Букайо Сака
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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