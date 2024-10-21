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Чемпионат Англии
Арсенал
27.10.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
21 октября 2024, 05:13 | Обновлено 21 октября 2024, 05:24
11
0

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 18:30 видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ

21 октября 2024, 05:13 | Обновлено 21 октября 2024, 05:24
11
0
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 октября, в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Команды встретятся на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал Setanta Sports.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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