Англия21 октября 2024, 05:13 | Обновлено 21 октября 2024, 05:24
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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 18:30 видеотрансляцию матча 9-го тура АПЛ
21 октября 2024, 05:13 | Обновлено 21 октября 2024, 05:24
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В воскресенье, 27 октября, в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль».
Команды встретятся на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал Setanta Sports.
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