В воскресенье, 27 октября, в 18:30 состоится поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль».

Команды встретятся на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал Setanta Sports.

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