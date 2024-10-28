Артета заявил, что Арсенал незаслужено сыграл вничью с Ливерпулем

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку 9-го тура АПЛ, в котором его команда сыграла с «Ливерпулем» вничью 2:2.

«Очень горжусь командой. Мы, как и хотели, играли смело, качественно и доминировали, особенно в первом тайме. В первом тайме нужно было забивать больше, во втором тайме они прибавили, а нам не хватило смелости.

Мы заслуживали победу в этом матче. Мы играли лучше. Оба пропущенных гола стали уроком для нас. Мы четко представляли, что нам нужно было делать, и проявили решительность и агрессию при игре с мячом и без него. Было еще несколько моментов, когда мы должны были отправлять мяч в сетку. Нам нужно было играть смелее. Мы создали много моментов», – заявил Артета.

Ранее наставник «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, в чем преуспела его команда в матче с «Арсеналом».