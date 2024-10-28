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27.10.2024 18:30 – FT 2 : 2
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28 октября 2024, 03:27 | Обновлено 28 октября 2024, 03:37
107
0

Артета заявил, что Арсенал незаслужено сыграл вничью с Ливерпулем

Испанец – о матче своей команды с мерсисайдцами

28 октября 2024, 03:27 | Обновлено 28 октября 2024, 03:37
107
0
Артета заявил, что Арсенал незаслужено сыграл вничью с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку поединку 9-го тура АПЛ, в котором его команда сыграла с «Ливерпулем» вничью 2:2.

«Очень горжусь командой. Мы, как и хотели, играли смело, качественно и доминировали, особенно в первом тайме. В первом тайме нужно было забивать больше, во втором тайме они прибавили, а нам не хватило смелости.

Мы заслуживали победу в этом матче. Мы играли лучше. Оба пропущенных гола стали уроком для нас. Мы четко представляли, что нам нужно было делать, и проявили решительность и агрессию при игре с мячом и без него. Было еще несколько моментов, когда мы должны были отправлять мяч в сетку. Нам нужно было играть смелее. Мы создали много моментов», – заявил Артета.

Ранее наставник «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, в чем преуспела его команда в матче с «Арсеналом».

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Арсенал - Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: BBC
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