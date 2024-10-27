Арсенал – Ливерпуль – 2:2. Шоу на Эмирейтс. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор центрального матча 9-го тура АПЛ
27 октября в 18:30 прошел матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.
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Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался в резерве.
Букайо Сака вывел Арсенал вперед в дебюте игры, но Вирджил Ван Дейк сравнял счет. Затем Микель Мерино забил на графе офсайда, однако Мохаммед Салах установил ничейный счет (2:2).
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Лидеры АПЛ: Манчестер Сити (23 очка), Ливерпуль (22), Арсенал, Астон Вилла (по 18), Челси (17).
АПЛ. 9-й тур, 27 октября
Арсенал – Ливерпуль – 2:2
Гол: Сака, 9, Мерино, 43 – ван Дейк, 18, Салах, 81
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 9 мин
ГОЛ! 1:1. Вирджил ван Дейк, 18 мин
ГОЛ! 2:1. Микель Мерино, 43 мин
ГОЛ! 2:2. Мохамед Салах, 81 мин
События матча
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