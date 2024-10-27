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Чемпионат Англии
Арсенал
27.10.2024 18:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
27 октября 2024, 20:50 | Обновлено 27 октября 2024, 20:54
3921
1

Арсенал – Ливерпуль – 2:2. Шоу на Эмирейтс. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор центрального матча 9-го тура АПЛ

27 октября 2024, 20:50 | Обновлено 27 октября 2024, 20:54
3921
1
Арсенал – Ливерпуль – 2:2. Шоу на Эмирейтс. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 18:30 прошел матч 9-го тура АПЛ между командами Арсенал и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Украинский защитник канониров Александр Зинченко остался в резерве.

Букайо Сака вывел Арсенал вперед в дебюте игры, но Вирджил Ван Дейк сравнял счет. Затем Микель Мерино забил на графе офсайда, однако Мохаммед Салах установил ничейный счет (2:2).

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Лидеры АПЛ: Манчестер Сити (23 очка), Ливерпуль (22), Арсенал, Астон Вилла (по 18), Челси (17).

АПЛ. 9-й тур, 27 октября

Арсенал – Ливерпуль – 2:2

Гол: Сака, 9, Мерино, 43 – ван Дейк, 18, Салах, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Букайо Сака, 9 мин

ГОЛ! 1:1. Вирджил ван Дейк, 18 мин

ГОЛ! 2:1. Микель Мерино, 43 мин

ГОЛ! 2:2. Мохамед Салах, 81 мин

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Ливерпуль видео голов и обзор Букайо Сака Микель Мерино Вирджил ван Дейк Мохамед Салах
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Шоу зараз в Мілані 😆😆😂😂
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