27 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда уже достаточно долго управляется своим же бывшим капитаном, Артетой. И хватало моментов, когда в Микеля и его потенциал как наставника верил, такое впечатление, только Крэнке. Но безграничное доверие главного инвестора помогло испанцу вернуть канониров в топ-4, а в последние годы сделать главным преследователем Манчестер Сити. Более того, сейчас уже отнюдь не горожан считают фаворитом, и не зря они в большинстве чуть не проиграли дома гостям из Лондона. У тех на старте было мало осечек - также закончили вничью с Аталантой и, оставшись в меньшинстве, Брайтоном. В прошлом туре с Борнмутом красная Салиба обернулась и вовсе поражением. Впрочем, похоже, в целом коллектив не в лучшей форме: победил Шахтер 1:0 за счет автогола.

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Ливерпуль

Клуб оказался в знаковой ситуации: закончилась эпоха Клоппа. Чтобы не пережить чего-то а-ля МЮ после ухода на покой сэра Алекса Фергюсона, менеджмент красных не только долго и тщательно искал преемника Юргену, сделав не самый очевидный выбор в пользу Арне Слота - по сути, голландец пришел в стабильный коллектив, и летняя трансферная активность максимально не затронула привычную обойму. Новичок сейчас и вовсе один, Кьеза - Мамардашвили еще год проведет в Валенсии. Любопытная консервация коллектива дала результат: на старте выигрывали все за исключением неожиданной осечки дома с Ноттингем Форест. В прошлом туре с Челси обошлись без потерь. В рамках Лиги чемпионов с РБ Лейпциг было взято третью победу подряд.

Статистика личных встреч

Канониры не проигрывают в АПЛ четырежды кряду - по 2 победы и ничьи. Но в кубке в январе они уступили красным 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но, кажется, команда Слота более управляема - ставим на победу гостей, применив нулевую фору (коэффициент - 2,07).