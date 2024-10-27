Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
27.10.2024 18:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 октября 2024, 02:48 | Обновлено 27 октября 2024, 02:52
28
0

Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 27 октября в 18:30 по Киеву

27 октября 2024, 02:48 | Обновлено 27 октября 2024, 02:52
28
0
Арсенал – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

27 октября на «Эмирейтс» пройдет матч 9-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда уже достаточно долго управляется своим же бывшим капитаном, Артетой. И хватало моментов, когда в Микеля и его потенциал как наставника верил, такое впечатление, только Крэнке. Но безграничное доверие главного инвестора помогло испанцу вернуть канониров в топ-4, а в последние годы сделать главным преследователем Манчестер Сити. Более того, сейчас уже отнюдь не горожан считают фаворитом, и не зря они в большинстве чуть не проиграли дома гостям из Лондона. У тех на старте было мало осечек - также закончили вничью с Аталантой и, оставшись в меньшинстве, Брайтоном. В прошлом туре с Борнмутом красная Салиба обернулась и вовсе поражением. Впрочем, похоже, в целом коллектив не в лучшей форме: победил Шахтер 1:0 за счет автогола.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Ливерпуль

Клуб оказался в знаковой ситуации: закончилась эпоха Клоппа. Чтобы не пережить чего-то а-ля МЮ после ухода на покой сэра Алекса Фергюсона, менеджмент красных не только долго и тщательно искал преемника Юргену, сделав не самый очевидный выбор в пользу Арне Слота - по сути, голландец пришел в стабильный коллектив, и летняя трансферная активность максимально не затронула привычную обойму. Новичок сейчас и вовсе один, Кьеза - Мамардашвили еще год проведет в Валенсии. Любопытная консервация коллектива дала результат: на старте выигрывали все за исключением неожиданной осечки дома с Ноттингем Форест. В прошлом туре с Челси обошлись без потерь. В рамках Лиги чемпионов с РБ Лейпциг было взято третью победу подряд.

Статистика личных встреч

Канониры не проигрывают в АПЛ четырежды кряду - по 2 победы и ничьи. Но в кубке в январе они уступили красным 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но, кажется, команда Слота более управляема - ставим на победу гостей, применив нулевую фору (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
27 октбря 2024 -
18:30
Ливерпуль
Победа Арсенала с форой (0) 2.07 Сделать ставку
По теме:
Марсель – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26 октября 2024, 07:44 6
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
MMA | 26 октября 2024, 23:23 0
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй

Вечером 26 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится шоу UFC 308

Каладзе объявил о победе пророссийской партии на выборах в Грузии
Война | 26.10.2024, 19:51
Каладзе объявил о победе пророссийской партии на выборах в Грузии
Каладзе объявил о победе пророссийской партии на выборах в Грузии
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 26.10.2024, 10:50
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
Футбол | 27.10.2024, 01:51
Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
Безупречная победа. Аталанта забила Вероне 6 мячей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
26.10.2024, 13:49 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 1
Бокс
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
Луческу обратился к тренеру Ромы после победы над Динамо в ЛЕ
26.10.2024, 09:21 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
Майк ТАЙСОН: «Я застал жену в постели с Брэдом Питтом, что было дальше?»
26.10.2024, 21:57 5
Бокс
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
ФОТО. Шакира рассказала свою правду про расставание с Пике
25.10.2024, 03:47
Футбол
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
25.10.2024, 19:06 21
Футбол
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
«Лучше, чем Мудрик». Вернидуб нашел футболиста для Динамо
26.10.2024, 14:39 3
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем