Слот рассказал, в чем преуспел Ливерпуль в матче с Арсеналом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о поединке 9-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который принес ничью 2:2.

«Дважды уступая в счете против такой очень сильной и хорошей команды как «Арсенал», мы смогли взять очко. Это не может не радовать, ведь на этой неделе у нас была выездная игра в Европе.

Я не думаю, что мы заслуживали того, чтобы проигрывать 1:2, когда болельщики так громко поддерживали нас, а команда так сильно сыграла во втором тайме.

Очень приятно видеть, что у нас хватило энергии и сил, чтобы вернуться в игру. Мы сделали все очень хорошо, сегодня мы были очень сильны», – заявил Слот после поединка.

Ранее стало известно, что Слот установил с «Ливерпулем» рекорд всех времен.