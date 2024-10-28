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Англия
28 октября 2024, 02:49 | Обновлено 28 октября 2024, 02:56
65
0

Слот рассказал, в чем преуспел Ливерпуль в матче с Арсеналом

Наставник мерсисайдцев – о ничьей с «канонирами»

28 октября 2024, 02:49 | Обновлено 28 октября 2024, 02:56
65
0
Слот рассказал, в чем преуспел Ливерпуль в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о поединке 9-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который принес ничью 2:2.

«Дважды уступая в счете против такой очень сильной и хорошей команды как «Арсенал», мы смогли взять очко. Это не может не радовать, ведь на этой неделе у нас была выездная игра в Европе.

Я не думаю, что мы заслуживали того, чтобы проигрывать 1:2, когда болельщики так громко поддерживали нас, а команда так сильно сыграла во втором тайме.

Очень приятно видеть, что у нас хватило энергии и сил, чтобы вернуться в игру. Мы сделали все очень хорошо, сегодня мы были очень сильны», – заявил Слот после поединка.

Ранее стало известно, что Слот установил с «Ливерпулем» рекорд всех времен.

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Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Арне Слот
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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