Слот рассказал, в чем преуспел Ливерпуль в матче с Арсеналом
Наставник мерсисайдцев – о ничьей с «канонирами»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о поединке 9-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который принес ничью 2:2.
«Дважды уступая в счете против такой очень сильной и хорошей команды как «Арсенал», мы смогли взять очко. Это не может не радовать, ведь на этой неделе у нас была выездная игра в Европе.
Я не думаю, что мы заслуживали того, чтобы проигрывать 1:2, когда болельщики так громко поддерживали нас, а команда так сильно сыграла во втором тайме.
Очень приятно видеть, что у нас хватило энергии и сил, чтобы вернуться в игру. Мы сделали все очень хорошо, сегодня мы были очень сильны», – заявил Слот после поединка.
Ранее стало известно, что Слот установил с «Ливерпулем» рекорд всех времен.
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