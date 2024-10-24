Англия24 октября 2024, 11:11 | Обновлено 24 октября 2024, 11:48
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Первый в истории. Слот установил с Ливерпулем рекорд всех времен
Наставник мерсисайдцев добился исторического достижения
24 октября 2024, 11:11 | Обновлено 24 октября 2024, 11:48
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23 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов 2024/2025 «Ливерпуль» на выезде обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.
Мерсисайдцы добились 11-й победы в первых 12 матчах во всех турнирах под руководством нидерландского специалиста Арне Слота. Данный показатель 46-летнего тренера является историческим для всех клубов элитного дивизиона чемпионата Англии.
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Как известно, в турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает после 8 туров первое место, имея 21 очко.
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