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Англия
24 октября 2024, 11:11 | Обновлено 24 октября 2024, 11:48
381
0

Первый в истории. Слот установил с Ливерпулем рекорд всех времен

Наставник мерсисайдцев добился исторического достижения

24 октября 2024, 11:11 | Обновлено 24 октября 2024, 11:48
381
0
Первый в истории. Слот установил с Ливерпулем рекорд всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

23 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов 2024/2025 «Ливерпуль» на выезде обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

Мерсисайдцы добились 11-й победы в первых 12 матчах во всех турнирах под руководством нидерландского специалиста Арне Слота. Данный показатель 46-летнего тренера является историческим для всех клубов элитного дивизиона чемпионата Англии.

Как известно, в турнирной таблице Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает после 8 туров первое место, имея 21 очко.

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Арне Слот Ливерпуль Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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