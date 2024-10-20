Команда Слота: как выглядит Ливерпуль после Клоппа

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» переживали непростые времена после ухода Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Поэтому казалось очевидным, что то же самое должно произойти с «Ливерпулем», когда Юрген Клопп покинет клуб. Но после 10-ти матчей под руководством Арне Слота «красные» набрали максимальное количество очков в Лиге чемпионов и занимают первое место в Премьер-лиге. Слот — первый тренер мерсисайдцев, который выиграл 9 из первых 10-ти матчей. Кажется, все идет довольно хорошо.

Одним из особенно впечатляющих аспектов «Ливерпуля» в новом сезоне стала форма команды на выезде. Помимо победы над «Миланом» со счетом 3:1 на «Сан-Сиро» в их первом матче Лиги чемпионов, «красные» также имеют 100-процентный показатель побед в гостевых матчах лиги, обыграв «Ипсвич», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы выиграли только 9 из 19-ти выездных поединков в прошлом сезоне АПЛ. Четвертую гостевую игру «Ливерпуль» выиграл только в декабре. Сейчас все гораздо лучше, хотя нужно учитывать то, что у «красных» был удачный календарь на старте сезона.

С другой стороны, победителей не судят. Во всех матчах, кроме поединка с «Ноттингем Форест», мерсисайдцы выглядели очень хорошо. Одним из ключей к плавному переходу «Ливерпуля» от Клоппа к Слоту является то, что стили игры двух тренеров во многом похожи. Они оба предпочитают четверку защитников и делают вингеров ключевыми игроками в атакующей группе. Структура полузащиты немного изменилась, но в конечном итоге ее функция по-прежнему заключается в закладывании основ для атаки и выполнении «грязной» работы для остальной команды.

Если сравнить показатели «Ливерпуля» в этом сезоне с показателями под руководством Клоппа, то уже можно заметить некоторые различия. В отличие от прошлого сезона, когда средний показатель ударов по воротам за матч у «красных» составлял 20,8, что было самым высоким показателем в лиге, в нынешней кампании мерсисайдцы немного снизили ударную мощь. «Ливерпуль» Слота в среднем наносит 15,3 удара за игру в АПЛ. При Клоппе было меньше только в сезоне 2018/19 (15,1). Однако это не мешает нынешней команде «красных» забивать и побеждать.

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То же самое касается контроля за игрой и владения мячом. В среднем мерсисайдцы выполняют 570 передач за игру в Премьер-лиге в нынешней кампании, что ниже, чем за все сезоны Клоппа. При этом хоть они и делают меньше передач, их точность (86,6%) выше, чем в любом сезоне под руководством немца. Среднее владение мячом «Ливерпуля» в 60,3% является самым низким показателем с кампании 2015/16, но при этом является и третьим по величине в нынешнем сезоне АПЛ после «Манчестер Сити» (63,5%) и «Тоттенхэма» (62,4%).

«Красные» стараются больше контролировать события на поле, в то время как их игры были более хаотичными в последние пару лет. Слово «контроль» стало часто использоваться при обсуждении выступлений мерсисайдцев. Они стали упускать гораздо меньше моментов, чем в прошлом сезоне. Это говорит о том, что «Ливерпуль», возможно, стал лучше контролировать игру при Слоте.

В последние сезоны роль Трента Александра-Арнольда была ключевой в построении атак, но теперь она, похоже, больше распределена по всей команде. В минувшей кампании он в среднем касался мяча 100 раз за 90 минут, но в текущем сезоне у него всего 76,9 касаний за матч. Это может быть связано с тем, что Трент стал придерживаться более традиционной позиций правого защитника, чем в предыдущих сезонах, когда он часто перемещался в полузащиту. По той же причине в обороне появилось больше последовательной структуры и баланса.

«Ливерпуль» пропустил 41 гол в прошлом сезоне АПЛ, в то время как после семи матчей под руководством Слота «красные» пропустили всего 2 мяча. Следующими лучшими показателями защиты отметились «Арсенал» и «Ноттингем Форест», у которых по 6 пропущенных голов. Мерсисайдцы стали меньше прессинговать. «Ливерпуль» отбирает владение мячом у соперника в последней трети поля в среднем 4,3 раза за игру, что ниже, чем когда-либо при Клоппе. Однако это можно объяснить тем, что «красным» не нужно отыгрываться, как часто случалось в прошлом сезоне. В нынешней кампании они лидируют в матчах дольше, чем остальные команды (58% игрового времени).

Слот неоднократно заявлял, насколько важным для него является то, чтобы игроки выигрывали единоборства у соперников. Футболисты «Ливерпуля» выиграли суммарно 51,3% своих дуэлей в текущем сезоне АПЛ. Этот показатель никогда не поднимался у «красных» выше 50% с сезона 2019/20. Важным игроком в этом плане для Слота является Ибраима Конате, у которого были трудности в прошлом году. В нынешней кампании француз выиграл 30 из 36 воздушных единоборств (83,3%) во всех турнирах по сравнению со 110 из 157 в прошлом сезоне (70,1%), и забил уже 2 гола, не забив ни одного мяча в предыдущих двух кампаниях.

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх стал одним из лидеров полузащиты красных

Еще один игрок, который очень хорошо справляется со своей работой, — это Райан Гравенберх. Экс-игрок «Аякса» и «Баварии» стал ключевой частью полузащиты Слота, выиграв 59,3% своих единоборств во всех турнирах. Он 61 раз возвращал владение мячом своей команде и выполнил 19 перехватов — больше, любой его одноклубник. Кроме того, хавбек отдает 89,7% точных передач. Что касается атаки, там наблюдается большой прогресс у Луиса Диаса. Колумбиец забил 5 мячей в семи матчах АПЛ, забив всего 8 голов за весь прошлый сезон. Он стал меньше бить по воротам, но делает это точнее, чем в предыдущей кампании.

Пока все работает хорошо, но, как и в случае с любой командой, травмы будут важным фактором. Игроки «Ливерпуля» в основном избегали их в первые недели сезона. Харви Эллиотт был единственной кадровой потерей, но потом к нему присоединился Алиссон. Потеря основного голкипера – это уже серьезно. До этого «красные» мало пропускали и у них был самый низкий в лиге показатель ожидаемых пропущенных голов. После международного перерыва у «красных» пойдет серьезный календарь: «Челси», «Арсенал», «Брайтон», «Астон Вилла», «Манчестер Сити», плюс еще будут матчи Лиги чемпионов. Все эти испытания покажут, насколько амбициозная команда Слота, и чего от нее можно будет ожидать весной.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst