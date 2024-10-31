ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист
Маркус Тюрам знатно повеселил всех, раздавая автографы
Нападающий «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам удивил всех предметом, который он привёз с собой на выездной матч Серии А против «Эмполи».
Напомним, что миланский клуб уверенно обыграл соперника – 0:3.
Перелет на Тоскану занял у миланского клуба около двух часов, но 27-летний форвард всё-таки не отказал в удовольствии взять в дорогу... свою подушку.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболиста с подушкой засняли болельщики, которые хотели сделать несколько снимков с нападающим.
Француз в одном из интервью признался, что обожает спать – настолько, что в редкие выходные дни он может провести 14 часов в кровати.
#Inter, #Thuram parte col cuscino. Il confort prima di tutto. pic.twitter.com/BWnrVHkZFd— Simone Togna (@SimoneTogna) October 29, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву
Поединок начнется 30 октября в 21:45 по Киеву, Михаил выйдет на поле с первых минут