ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист

Нападающий «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам удивил всех предметом, который он привёз с собой на выездной матч Серии А против «Эмполи».

Напомним, что миланский клуб уверенно обыграл соперника – 0:3.

Перелет на Тоскану занял у миланского клуба около двух часов, но 27-летний форвард всё-таки не отказал в удовольствии взять в дорогу... свою подушку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболиста с подушкой засняли болельщики, которые хотели сделать несколько снимков с нападающим.

Француз в одном из интервью признался, что обожает спать – настолько, что в редкие выходные дни он может провести 14 часов в кровати.