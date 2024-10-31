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31 октября 2024, 03:56 |
164
0

ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист

Маркус Тюрам знатно повеселил всех, раздавая автографы

31 октября 2024, 03:56 |
164
0
ВИДЕО. Вы не поверите, с чем путешествует на матчи звездный футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Нападающий «Интера» и сборной Франции Маркус Тюрам удивил всех предметом, который он привёз с собой на выездной матч Серии А против «Эмполи».

Напомним, что миланский клуб уверенно обыграл соперника – 0:3.

Перелет на Тоскану занял у миланского клуба около двух часов, но 27-летний форвард всё-таки не отказал в удовольствии взять в дорогу... свою подушку.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболиста с подушкой засняли болельщики, которые хотели сделать несколько снимков с нападающим.

Француз в одном из интервью признался, что обожает спать – настолько, что в редкие выходные дни он может провести 14 часов в кровати.

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Маркус Тюрам Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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