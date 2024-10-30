Удаление изменило ход встречи. Интер спокойно разобрался с Эмполи
30 октября состоялись первые матчи 10-го тура Серии А
30 октября были сыграны первые матчи 10-го тура Серии А
Миланский «Интер» в гостях разобрался с «Эмполи» – 3:0. Ключевым эпизодом противостояния стало удаление защитника хозяев Сабы Гогличидзе. В первом тайме «Эмполи» держали ворота на замке, однако во второй половине матча змеи продавили соперника. Дублем отметился Давиде Фраттези, а также отличился Лаутаро Мартинес.
В параллельном матче «Венеция» и «Удинезе» устроили голевую перестрелку. В итоге победителем дуэли вышла «Венеция», которая сотворила камбэк после перерыва – 3:2.
Серия А. 10-й тур, 30 октября
«Эмполи» – «Интер» – 0:3
Голы: Фраттези, 50, 67, Мартинес, 79
Удаление: Гогличидзе, 31
«Венеция» – «Удинезе» – 3:2
Голы: Похьянпало, 41, 86, Николусси, 56 – Ловрич, 19, Браво, 25
Удаление: Туре, 53
3️⃣ gol 🟰 3️⃣ punti ⚫🔵— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 30, 2024
Grande serata per i Nerazzurri 👏#ForzaInter #EmpoliInter pic.twitter.com/0uFXPtDLAL
Joel Julius Ilmari Pohjanpalo. #VeneziaUdinese è sua!!! 👑🇫🇮 pic.twitter.com/1VTNn157iR— Lega Serie A (@SerieA) October 30, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперты считают, что на данный момент приз больше заслуживает Роберт Левандовски
Поединок состоится 30 октября в 22:15 по Киеву