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Италия
30 октября 2024, 21:49 | Обновлено 30 октября 2024, 22:22
113
1

Удаление изменило ход встречи. Интер спокойно разобрался с Эмполи

30 октября состоялись первые матчи 10-го тура Серии А

30 октября 2024, 21:49 | Обновлено 30 октября 2024, 22:22
113
1
Удаление изменило ход встречи. Интер спокойно разобрался с Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Интер

30 октября были сыграны первые матчи 10-го тура Серии А

Миланский «Интер» в гостях разобрался с «Эмполи» – 3:0. Ключевым эпизодом противостояния стало удаление защитника хозяев Сабы Гогличидзе. В первом тайме «Эмполи» держали ворота на замке, однако во второй половине матча змеи продавили соперника. Дублем отметился Давиде Фраттези, а также отличился Лаутаро Мартинес.

В параллельном матче «Венеция» и «Удинезе» устроили голевую перестрелку. В итоге победителем дуэли вышла «Венеция», которая сотворила камбэк после перерыва – 3:2.

Серия А. 10-й тур, 30 октября

«Эмполи» – «Интер» – 0:3

Голы: Фраттези, 50, 67, Мартинес, 79

Удаление: Гогличидзе, 31

«Венеция» – «Удинезе» – 3:2

Голы: Похьянпало, 41, 86, Николусси, 56 – Ловрич, 19, Браво, 25

Удаление: Туре, 53

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чемпионат Италии по футболу Серия A Эмполи Интер Милан Венеция Удинезе
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Якай нах "Давид" !????? (недавно якийсь автор-нуб написав, що Мілан -Брюге 2-0. Потім виправили на 3-1. Неучі!), в Італії намає "Давидів", а є Давіде Фраттезі !!! Мля! А далі пишуть то: ФраТТезі, то ФратеЗЗі )))))))))))))) Звільніть цих дилетантів!
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