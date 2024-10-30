Удаление изменило ход встречи. Интер спокойно разобрался с Эмполи

30 октября были сыграны первые матчи 10-го тура Серии А

Миланский «Интер» в гостях разобрался с «Эмполи» – 3:0. Ключевым эпизодом противостояния стало удаление защитника хозяев Сабы Гогличидзе. В первом тайме «Эмполи» держали ворота на замке, однако во второй половине матча змеи продавили соперника. Дублем отметился Давиде Фраттези, а также отличился Лаутаро Мартинес.

В параллельном матче «Венеция» и «Удинезе» устроили голевую перестрелку. В итоге победителем дуэли вышла «Венеция», которая сотворила камбэк после перерыва – 3:2.

Серия А. 10-й тур, 30 октября

«Эмполи» – «Интер» – 0:3

Голы: Фраттези, 50, 67, Мартинес, 79

Удаление: Гогличидзе, 31

«Венеция» – «Удинезе» – 3:2

Голы: Похьянпало, 41, 86, Николусси, 56 – Ловрич, 19, Браво, 25

Удаление: Туре, 53