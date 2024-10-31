Экс-тренер Довбика и Лунина: «Они своей работой заслужили это признание»

Экс-тренер Зари, Днепра-1 и Руха Александр Грицай, под руководством которого в Украине играли Артем Довбик и Андрей Лунин, в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался об украинских футболистах, которые оказались в списке лучших игроков мира в 2024 году.

– Александр, как считаете Родри заслуженно получил Золотой мяч или стоило отдать награду Винисиусу?

– Если честно, тяжелый вопрос. Но я, как бывший полузащитник, все-таки рад, что и игроки этой позиции получают «Золотые мячи». С другой стороны, фанатам нравятся голы и обводки. Поэтому, конечно, большинство думало, что Винисиус будет обладателем премии. Но я рад, что Родри получил «Золотой мяч». А почему нет? В прошлом сезоне он с «Ман Сити» выиграл АПЛ, а со сборной Испании – Евро. Для популяризации футбола, я думаю, это хорошо.

– Приятно, что ваш бывший подопечный по Днепру-1 Артем Довбик оказался на 29-м месте в списке лауреатов на «Золотой мяч». Он, кстати, после Андрея Шевченко в 2006 году первый украинец в этой номинации. Как прокомментируете?

– Очень рад за него. Он заслуживает этого. Все-таки он в прошлом сезоне стал лучшим голеадором Ла Лиги. Своей работой на поле и своими голами Артем заслужил такое признание!

– А еще один ваш бывший подопечный по «Заре» Андрей Лунин стал третьим в номинации за звание лучшего вратаря мира в 2024 году. Здесь что скажете?

– За него тоже рад. Все-таки в прошлом сезоне Лунин практически все время был основным вратарем Реала и помог команде пробиться в финал Лиги чемпионов, которую мадридцы по итогу выиграли. Андрей и Артем своей работой заслужили это признание.

– Когда вы Довбика и Лунина тренировали были мысли, что Артем и Андрей могут оказаться в таких списках лучших игроков мира?

– По Лунину было видно, что он очень перспективный вратарь. Когда Андрей пришел из «Днепра» в «Зарю», его сразу стали наигрывать в основном составе, чтобы потом удачно продать. Так и получилось! Лунина купил в 2018 году Реал почти за 9 миллионов евро с бонусами. А вот по поводу Довбика скажу, что тяжело было прогнозировать окажется ли он в списке лучших 30 футболистов мира. Начинал он в «Черкасском Днепре». Затем травма у него была, которую он залечивал. В 2018-2020 годах он играл в Дании за «Мидтьюлланд» и «Сённерйюск». После этого Артем вернулся в Украину, став футболистом «Днепра-1». Непросто ему было, но при Йовичевиче он заиграл! Как итог, в «Днепре-1» у Довбика пошло развитие по накатанной, и он начал прогрессировать.

– Какие главные качества вы можете выделить у Довбика и Лунина?

– У обоих прекрасные человеческие качества. Что касается профессиональных качеств, то здесь стоит отметить, что Артем и Андрей только и делают, что совершенствуются и работают над собой и своим развитием. Как итог, они и пришли к таким вершинам!

– И что скажете по поводу матчей 1/8 финала Кубка Украины? «Шахтер» и «Динамо» пробились в четвертьфинал, а также сенсационная в этом сезоне УПЛ «Александрия»!

– «Шахтер» выиграл у «Зари» по делу в принципе, а Динамо вырвало победу у «Ворсклы» уже в дополнительное время. «Александрия» с уверенным счетом победила. Первый тайм александрийцы выиграли 4:0 с полным доминированием. Хотя в первом тайме хороший шанс имел Роман Дебелко, который не забил в пустые ворот, так как Сергей Логинов выбил мяч. Если бы он забил, может, как-то по-другому и сложилась игра. Да, Александрия вышла в четвертьфинал и это интересно. Руслан Ротань действительно молодец!, – рассказал Грицай.