ВИДЕО. Отец звезды Барселоны выдал лучшее фото с Золотого мяча-2024

Отец Ламина Ямала – Мунир Насрауи – опубликовал самое крутое фото с церемонии вручения «Золотого мяча» – оно выглядит прямо как из рэп-альбома, отмечают футбольные болельщики.

В понедельник состоялась гала-церемония вручения «Золотого мяча», на которой «Барселону» преставляли Ламин Ямал, Дани Ольмо и Пау Кубарси.

Отец Ямала, Мунир Насрауи, тоже был там и, честно говоря, выглядел так, будто веселился не меньше своего сына, который в тот день был признан лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.

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После гала-концерта отец Ямала опубликовал фотографию в своём профиле в Instagram, которая, по сути, является «самым холодным снимком» этой ночи: они вчетвером выглядят прямо как с обложки рэп-альбома. Тем более, что Мунир сопродил это фото трэком исполнителя Chief Keef «I don't like».

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