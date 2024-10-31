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31 октября 2024, 01:51 |
317
0

ВИДЕО. Отец звезды Барселоны выдал лучшее фото с Золотого мяча-2024

Отец Ламина Ямала Мунир Насрауи наслаждается успехом сына

31 октября 2024, 01:51 |
317
0
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны выдал лучшее фото с Золотого мяча-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал с отцом и мамой

Отец Ламина ЯмалаМунир Насрауи – опубликовал самое крутое фото с церемонии вручения «Золотого мяча» – оно выглядит прямо как из рэп-альбома, отмечают футбольные болельщики.

В понедельник состоялась гала-церемония вручения «Золотого мяча», на которой «Барселону» преставляли Ламин Ямал, Дани Ольмо и Пау Кубарси.

Отец Ямала, Мунир Насрауи, тоже был там и, честно говоря, выглядел так, будто веселился не меньше своего сына, который в тот день был признан лучшим игроком Европы в возрасте до 21 года.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После гала-концерта отец Ямала опубликовал фотографию в своём профиле в Instagram, которая, по сути, является «самым холодным снимком» этой ночи: они вчетвером выглядят прямо как с обложки рэп-альбома. Тем более, что Мунир сопродил это фото трэком исполнителя Chief Keef «I don't like».

Эту историю подхватил популярный X-аккаунт Out Of Context Football:

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Ламин Ямал Барселона видео lifestyle Золотой мяч Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 1
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Falko
Це той самий бумеранг, який мав прилетіти в Наталі Портман? ;)
Походу ця барселонська трійця фоткалася з усією паризькою тусовкою ))
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