Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, бразилец серьезно начал рассматривать возможность ухода из «Реала» после церемонии Золотого мяча 2024. Отмечается, что Винисиус не почувствовал от команды достаточной поддержки после церемонии Золотого мяча. Кроме этого Винисиус не чувствует себя комфортно в клубе после прихода Килиана Мбаппе. Этой ситуацией готовы воспользоваться клубы из Саудовской Аравии, которые предложат бразильцу самый большой контракт в истории футбола.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.