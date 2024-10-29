Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Портал DefensaCentral процитировал первые слова Винисиуса Жуниора, когда было объявлено, что награду выиграл Родри.

«В следующем году они должны будут отдать Золотой мяч мне, потому что мы собираемся выиграть все с «Реалом», – отреагировал Винисиус.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.