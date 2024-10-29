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  4. Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Испания
29 октября 2024, 18:37 |
1398
6

Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри

Бразилец занял второе место в списке номинантов

29 октября 2024, 18:37 |
1398
6
Известно, что сказал Винисиус после того, как Золотой мяч выиграл Родри
Getty Images/Global Images Ukraine

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Портал DefensaCentral процитировал первые слова Винисиуса Жуниора, когда было объявлено, что награду выиграл Родри.

«В следующем году они должны будут отдать Золотой мяч мне, потому что мы собираемся выиграть все с «Реалом», – отреагировал Винисиус.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

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ВИДЕО. Реакция футбольного мира на вручение Золотого мяча Родри
Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 6
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Diesel
забагато пафосу віні))
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+2
andre_lui
Ти ж в Реалі не один, навіть якщо і виграєте все. Хоча в цьому році це буде дуже важко, особливо з такими настроями!
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+1
VovanSidorovi4
Мбапе тоже собирается выиграть все в этом сезоне.
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+1
Fuz1982z
за чемпіонство забудьте і лігу теж барса все виграє
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0
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Александр Шевченко
Мбапе, Холланд, Кейн и еще овер дофига людей собираются выиграть все. Но, все не получиться выиграть. Скажу так, даже у Астон Вилы есть шанс выиграть Лигу Чемпионов, а соответственно у Мартинеса будет шанс выиграть золотой мяч. Видели, что он творил против Баварии в ЛЧ на Вила Парк, а если Вила выиграет свою третью ЛЧ, то это будет все благодаря Мартинесу, потому что в кубковых матчах он ЗВЕРЬ и тогда Мартинез будет главным претендентом на Золотой мяч, а не просто на лучшего вратаря в мире.
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0
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