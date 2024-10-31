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  4. МАЛЫШ: «Где поставят, там и буду играть»
Кубок Украины
31 октября 2024, 11:47 |
353
0

МАЛЫШ: «Где поставят, там и буду играть»

Игрок киевского «Динамо» рад вернуться в основной состав команды

31 октября 2024, 11:47 |
353
0
МАЛЫШ: «Где поставят, там и буду играть»
ФК Динамо. Навин Малыш

Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш прокомментировал победу над полтавской «Ворсклой» в матче 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Игрок заявил, что готов играть за команду на любой позиции.

«Прежде всего, поздравляю всех с победой. Была очень сложная игра. Сами понимаете, после «Шахтера» на таких эмоциях сразу выезд в Полтаву. У них здесь новый тренер, это всегда новые эмоции, каждый желает проявить себя. И «Ворскла» действительно очень хорошо проявила себя сегодня.

На самом деле, перенос матча из-за тревоги не очень повлиял на нас, поскольку это всего несколько минут разницы. И очень хорошо, что в течение матча не было остановок из-за этого, поскольку очень сложно входить в матч после подобных пауз.

Всегда хотел играть за эту команду, за эту эмблему – моя мечта детства. Поэтому я сейчас очень счастлив. Мне на самом деле разницы нет, где играть. Конечно, центральным защитником я не так часто играл, поэтому позиция правого защитника мне привычнее. Но где поставят, там и буду играть», – сказал Малыш.

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Динамо Киев Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу Ворскла - Динамо Навин Малыш
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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