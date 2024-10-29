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  4. Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Испания
29 октября 2024, 00:09 | Обновлено 29 октября 2024, 00:15
655
1

Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024

Награда досталась Родри из «Манчестер Сити»

29 октября 2024, 00:09 | Обновлено 29 октября 2024, 00:15
655
1
Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал Винисиуса в социальных сетях.

«Винисиус, ты номер один, 100%», – написал Лунин в Инстаграме.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Напомним, что Лунин занял третье место в номинации Yashin Trophy – лучший вратарь года.

ФОТО. Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024

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Золотой мяч Реал Мадрид Родри Винисиус Жуниор Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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AndiM
За собою краще б слідкував. Цілий рік те й робе , що ганьбиться.
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