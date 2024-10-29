Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.



Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал Винисиуса в социальных сетях.



«Винисиус, ты номер один, 100%», – написал Лунин в Инстаграме.



В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Напомним, что Лунин занял третье место в номинации Yashin Trophy – лучший вратарь года.

ФОТО. Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024