Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
Награда досталась Родри из «Манчестер Сити»
Обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
До самой церемонии большинство аналитиков и букмекеров считали, что награду получит вингер «Реала» Винисиус Жуниор, но в последний момент стало понятно, что трофей выиграет Родри.
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поддержал Винисиуса в социальных сетях.
«Винисиус, ты номер один, 100%», – написал Лунин в Инстаграме.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.
Напомним, что Лунин занял третье место в номинации Yashin Trophy – лучший вратарь года.
ФОТО. Лунин обратился к Винисиусу, после того, как бразилец не выиграл ЗМ-2024
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