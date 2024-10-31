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31 октября 2024, 14:13 |
351
4

Футболисты киевского Динамо поздравили болельщиков с Хэллоуином

В социальных сетях команды появились атмосферные фотографии игроков

31 октября 2024, 14:13 |
351
4
Футболисты киевского Динамо поздравили болельщиков с Хэллоуином
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо киев

Футболисты киевского «Динамо» поздравили болельщиков с Хэллоуином.

На официальной странице клуба в социальных сетях появились атмосферные фотографии игроков.

В фотоссессии приняли участие Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Николай Шапаренко, Денис Попов и другие футболисты.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко Георгий Бущан Владислав Ванат Денис Попов Николай Шапаренко
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Комментарии 4
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serhiy
Круто і креативно! Давно чогось такого новенького в Динамо не було !
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0
MaximusOne
Яке цікаве "українське" свято.
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-2
Xvalenok03
Молодцы. Заодно, наверное, в церковь сходили, свечки поставили.
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-2
apepa
Лучше бы отрезали голову кацапу суркису поставили в нее свечку и ударом ноги зафутболили ее подальше из Украины! Кто из игроков сильнее всего бьет ногой??
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-3
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