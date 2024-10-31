Другие новости31 октября 2024, 14:13 |
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Футболисты киевского Динамо поздравили болельщиков с Хэллоуином
В социальных сетях команды появились атмосферные фотографии игроков
31 октября 2024, 14:13 |
351
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Футболисты киевского «Динамо» поздравили болельщиков с Хэллоуином.
На официальной странице клуба в социальных сетях появились атмосферные фотографии игроков.
В фотоссессии приняли участие Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Николай Шапаренко, Денис Попов и другие футболисты.
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Комментарии 4
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Круто і креативно! Давно чогось такого новенького в Динамо не було !
Яке цікаве "українське" свято.
Молодцы. Заодно, наверное, в церковь сходили, свечки поставили.
Лучше бы отрезали голову кацапу суркису поставили в нее свечку и ударом ноги зафутболили ее подальше из Украины! Кто из игроков сильнее всего бьет ногой??
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