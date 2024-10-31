Легенда Баварии может сменить Бундеслигу на МЛС

Футболист немецкой «Баварии» Томас Мюллер может перебраться в МЛС из-за неопределенности с продлением контракта.

Легенда мюнхенского клуба не уверен, что руководство собирается продлевать с ним контракт, однако завершать карьеру пока не планирует. В 2025 году Мюллер станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.

Окончательное решение еще не принято, так как «Бавария» хотела бы оставить Томаса в клубе, но не в качестве игрока. Мюллеру собираются предложить должность в структуре клуба, но это случится только, если футболист завершит карьеру.

Некоторые клубы МЛС готовы подписать Томаса Мюллера – все будет зависеть исключительно от Мюллера. В МЛС играет много футболистов, которые пребывают на закате своей карьеры – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Луис Суарес и другие.

Ранее Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение своего клуба в матче Лиги чемпионов.