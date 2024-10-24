Мюллер нашел причины разгромного поражения Баварии от Барселоны в ЛЧ

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги проигранной игры основного раунда Лиги чемпионов, где мюнхенцы позорно уступили «Барселоне».

«Это, очевидно, неприятное чувство. Мы приехали сюда за победой, но проиграли со счетом 4:1, так что нам нужно еще много работать. Если обернуться назад и проанализировать, то у «Барселоны» было больше хороших моментов, чем у нас.

Казалось, что нам не хватает уверенности, потому что мы не давили так, как хотели. У нас не было владения мячом и контроля, к которым мы стремились. Мы не играли так, как могли. Вот что я имею в виду. Мы должны отдать должное потому, что они – хорошая команда, что Рафинья провел почти идеальный вечер, а мы потеряли хорошие моменты», – сказал Томас.

Ранее легендарный защитник «Баварии» разнес Мануэля Нойера за матч против «Барселоны».