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  4. Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
Лига чемпионов
24 октября 2024, 14:51 |
684
4

Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ

Лотар Маттеус считает, что голкипер мюнхенцев находится не в лучшей форме

24 октября 2024, 14:51 |
684
4
Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Легендарный защитник «Баварии» Лотар Маттеус подвел итоги разгромного поражения мюнхенцев в матче против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов (4:1), раскритиковав капитана команды Мануэля Нойера.

«Я не хочу оскорбить Мануэля, но сейчас он не опора команды, как раньше. Мануэль Нойер сейчас не Мануэль Нойер.

Его игра в воротах поменялась. Ранее он предполагал каждую ситуацию, видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым прядем. В настоящее время он не дает надежности обороне. Это подтверждают показатели в Бундеслиге: чуть более 40% отраженных ударов.

Я надеюсь, что он скоро заиграет, как раньше, уверенно. В прошлом он отразил бы 1-2 из четырех голевых ударов «Барселоны». Второй гол «Барселоны» – хороший пример: Мануэль колебался, потом вышел из линии и не смог ничего сделать», – заявил немец.

Ранее свое мнение о разгромной победе высказал польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, несколько лет защищавший цвета «Баварии».

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Мануэль Нойер Барселона Бавария Барселона - Бавария Лига чемпионов чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Bild
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Комментарии 4
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SHN
Но в рейтигах опять он будет в тройке)
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0
Серж
Это он констатировал очевидное. 
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0
MaximusOne
Никто не вечен, ничто не вечно...
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0
pricolist
Повністю згоден, регрес Ноєра очевидний і це підтверджують зокрема матчі в лізі чемпіонів. Треба клубу знаходити нового голкіпера
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-1
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