Легенда Баварии разнес Нойера после позорного поражения Барселоне в ЛЧ

Легендарный защитник «Баварии» Лотар Маттеус подвел итоги разгромного поражения мюнхенцев в матче против каталонской «Барселоны» в Лиге чемпионов (4:1), раскритиковав капитана команды Мануэля Нойера.

«Я не хочу оскорбить Мануэля, но сейчас он не опора команды, как раньше. Мануэль Нойер сейчас не Мануэль Нойер.

Его игра в воротах поменялась. Ранее он предполагал каждую ситуацию, видел все на 360 градусов, мог начинать атаки первым прядем. В настоящее время он не дает надежности обороне. Это подтверждают показатели в Бундеслиге: чуть более 40% отраженных ударов.

Я надеюсь, что он скоро заиграет, как раньше, уверенно. В прошлом он отразил бы 1-2 из четырех голевых ударов «Барселоны». Второй гол «Барселоны» – хороший пример: Мануэль колебался, потом вышел из линии и не смог ничего сделать», – заявил немец.

Ранее свое мнение о разгромной победе высказал польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, несколько лет защищавший цвета «Баварии».