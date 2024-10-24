Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»
Форвард Барселоны доволен матчем против бывшего клуба
Футболист «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что чувствует после победы над мюнхенской «Баварией»:
«Я не буду скрывать своих эмоций и скажу, что это особенная победа для меня. К этой игре я подошел в отличной форме, потому, что провел много времени в этой команде. Я был уверен, что мы выиграем и ожидал победы со счетом 3:1.
Физически я чувствую себя превосходно и не замечаю свой возраст. Мне нравится, что в команде есть футболисты с опытом и молодые игроки. Это идеальный баланс. Мы изучаем друг друга и учимся использовать сильные стороны каждого», – считает Левандовски.
В матче третьего тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» неожиданно легко победила немецкую «Баварию» (4:1). Роберт Левандовски провел на поле 85 минут и отличился забитым голом.
Ранее тренер каталонцев заявил, что у него никогда не было футболиста, похожего на Рафинью.
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