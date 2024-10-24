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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»
Лига чемпионов
24 октября 2024, 11:31 |
358
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»

Форвард Барселоны доволен матчем против бывшего клуба

24 октября 2024, 11:31 |
358
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Не буду скрывать – счастлив, что победили Баварию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Футболист «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что чувствует после победы над мюнхенской «Баварией»:

«Я не буду скрывать своих эмоций и скажу, что это особенная победа для меня. К этой игре я подошел в отличной форме, потому, что провел много времени в этой команде. Я был уверен, что мы выиграем и ожидал победы со счетом 3:1.

Физически я чувствую себя превосходно и не замечаю свой возраст. Мне нравится, что в команде есть футболисты с опытом и молодые игроки. Это идеальный баланс. Мы изучаем друг друга и учимся использовать сильные стороны каждого», – считает Левандовски.

В матче третьего тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» неожиданно легко победила немецкую «Баварию» (4:1). Роберт Левандовски провел на поле 85 минут и отличился забитым голом.

Ранее тренер каталонцев заявил, что у него никогда не было футболиста, похожего на Рафинью.

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Лига чемпионов Барселона - Бавария Барселона Бавария Роберт Левандовски
Микола Титюк Источник
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