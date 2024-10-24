23 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Ни для кого не секрет, что именитый немец Томас Мюллер очень часто подкалывает Барсу в социальных сетях за ее поражения в очных поединках начиная с 2020 года, особенно за 8:2. Он это сделал и до этой игры, пресс-служба мюнхенцев опубликовала соответствующее видео в Tik-Tok.

Мюллер отыграл против каталонцев 60 минут, результативными действиями не отличился и был заменен на Джамала Мусиалу уже при счете 1:4. Лицо Томаса после замены говорит само за себя...

ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее