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  4. ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее
Лига чемпионов
24 октября 2024, 11:50 |
704
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ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее

Видимо, Томас больше не будет издеваться над каталонцами

24 октября 2024, 11:50 |
704
1
ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

23 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бавария.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу сине-гранатовых.

Ни для кого не секрет, что именитый немец Томас Мюллер очень часто подкалывает Барсу в социальных сетях за ее поражения в очных поединках начиная с 2020 года, особенно за 8:2. Он это сделал и до этой игры, пресс-служба мюнхенцев опубликовала соответствующее видео в Tik-Tok.

Мюллер отыграл против каталонцев 60 минут, результативными действиями не отличился и был заменен на Джамала Мусиалу уже при счете 1:4. Лицо Томаса после замены говорит само за себя...

ФОТО. Лицо Мюллера до матча с Барселоной и после четырех пропущенных от нее

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Strontium
 Та ничего страшного.   Боруссия тоже крупно пролетела.)
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