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Англия
31 октября 2024, 14:00 | Обновлено 31 октября 2024, 14:06
171
0

В АПЛ назвали номинантов на титул игрока октября. Собрали достойных?

За признание поборются 8 футболистов

31 октября 2024, 14:00 | Обновлено 31 октября 2024, 14:06
171
0
В АПЛ назвали номинантов на титул игрока октября. Собрали достойных?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английская Премьер-лига представила рееестр игроков, которые номинированы на звание лучшего футболиста октября месяца.

За приз поборются Бриан Мбемо («Брентфорд», 3 гола в 3 матчах), Коул Палмер («Челси», 1 гол и 1 ассист в 3 матчах), Факундо Буонанотте («Лестер», 2 гола в 3 матчах), Букайо Сака («Арсенал», 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах), Матц Селс («Ноттингем», 3 матча), Дэнни Уэлбек («Брайтон», 3 гола в 3 матчах), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 1 гол в 3 матчах), Крис Вуд («Ноттингем», 4 гола в 3 матчах).

Лучший футболист октября будет определен в результате открытого голосования среди болельщиков.

Итоги опроса будут объявлены 4 ноября.


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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Букайо Сака Коул Палмер Дэнни Уэлбек Бриан Мбемо Йошко Гвардиол Крис Вуд
Юрій Остроумов Источник: Premier League
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