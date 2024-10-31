В АПЛ назвали номинантов на титул игрока октября. Собрали достойных?

Английская Премьер-лига представила рееестр игроков, которые номинированы на звание лучшего футболиста октября месяца.

За приз поборются Бриан Мбемо («Брентфорд», 3 гола в 3 матчах), Коул Палмер («Челси», 1 гол и 1 ассист в 3 матчах), Факундо Буонанотте («Лестер», 2 гола в 3 матчах), Букайо Сака («Арсенал», 2 гола и 2 ассиста в 2 матчах), Матц Селс («Ноттингем», 3 матча), Дэнни Уэлбек («Брайтон», 3 гола в 3 матчах), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 1 гол в 3 матчах), Крис Вуд («Ноттингем», 4 гола в 3 матчах).

Лучший футболист октября будет определен в результате открытого голосования среди болельщиков.

Итоги опроса будут объявлены 4 ноября.



