Звезда МЮ сделал неожиданное заявление после ухода тен Хага. Что сказал?

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо выразил благодарность Эрику тен Хагу, которого недавно уволили с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за предоставленную возможность и за доверие, которое позволило мне играть за этот клуб.

«Все вышло не так, как мы хотели, но я буду помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе, и желаю вам всего наилучшего в будущем. Спасибо, Эрику», — написал Гарначо.

Сейчас все СМИ и инсайдеры уверяют, что новым тренером «красных дьяволов» станет португальский специалист Рубен Аморим, ныне возглавляющий португальский «Спортинг». Сам тренер уже сделал заявление о работе в Англии.