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Англия
31 октября 2024, 13:36 | Обновлено 31 октября 2024, 13:37
416
1

Звезда МЮ сделал неожиданное заявление после ухода тен Хага. Что сказал?

Алехандро Гарначо поблагодарил тренера

31 октября 2024, 13:36 | Обновлено 31 октября 2024, 13:37
416
1
Звезда МЮ сделал неожиданное заявление после ухода тен Хага. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарначо и тен Хаг

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо выразил благодарность Эрику тен Хагу, которого недавно уволили с должности главного тренера «красных дьяволов».

«Спасибо за все, босс. Я всегда буду благодарен вам за предоставленную возможность и за доверие, которое позволило мне играть за этот клуб.

«Все вышло не так, как мы хотели, но я буду помнить те хорошие моменты, которые мы пережили вместе, и желаю вам всего наилучшего в будущем. Спасибо, Эрику», — написал Гарначо.

Сейчас все СМИ и инсайдеры уверяют, что новым тренером «красных дьяволов» станет португальский специалист Рубен Аморим, ныне возглавляющий португальский «Спортинг». Сам тренер уже сделал заявление о работе в Англии.

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Алехандро Гарначо Рубен Аморим Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник
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